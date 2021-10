Wunstorf/Neustadt

Die Diakonie Hannover-Land ist in der Arbeit mit Geflüchteten sehr aktiv. Sie unterstützte beispielsweise den Länderabend Afghanistan in der Abtei und im Stadttheater. Rund 50 ehrenamtlich Tätige helfen Neubürgern jeweils in Wunstorf und Neustadt.

Helfende für praktische Alltagsbegleitung gesucht

Nun suche sie weitere Mitstreiter, sagte Yasmin Linicus, Ehrenamtskoordinatorin im Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf. Sie sollen als Alltagsbegleiter beziehungsweise -begleiterinnen fungieren. Ihr Einsatz ist gefragt, wenn Kinder Unterstützung bei den Hausaufgaben benötigen. Damit sich Geflüchtete verständigen können, soll ihnen die notwendige Alltagssprache vermittelt werden. Hilfe ist aber auch bei Behördengängen und der Freizeitgestaltung gefragt. Wünschenswert sei auch, wenn Ehrenamtliche den Zugezogenen dabei helfen, ihre neue Stadt kennenzulernen.

Wer Interesse an einer Mitarbeit hat, erreicht die Bordenauerin unter Telefon (0177) 6920354. Die Diakonie bietet eine Vorbereitung auf die Aufgabe und auch Fortbildungsmöglichkeiten an. Das Team des Migrationsfachdienstes bleibt auch während der ehrenamtlichen Tätigkeit bei Fragen oder Anregungen Ansprechpartner.

In den nächsten Monaten könnten neue Helfende besonders benötigt werden. Die Stadt Wunstorf erwartet bis Mitte nächsten Jahres nach der neuen Zuweisungsquote bis zu 115 Neuankömmlinge.

Von Rita Nandy