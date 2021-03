Neustadt/Wunstorf

Gottesdienste im Streaming, Seelsorge per Telefon und auf Spaziergängen, Konfirmandenunterricht per Zoom und digitale Gremienarbeit: Für die Gemeinden im Kirchenkreis hat die Corona-Krise viel verändert. Das hat Superintendent Michael Hagen jetzt der Synode des evangelischen Kirchenkreises Neustadt-Wunstorf berichtet. Die Versammlung tagte zum zweiten Mal online – mit mehr als 60 Teilnehmen und Teilnehmerinnen. Hagen betonte, dass auch Präsenzgottesdienste weiter angeboten werden müssten, nur eben unter strengen Hygieneregeln.

Rückzug ins Private schadet auch der Kirche

„Für diejenigen, die da kommen, ist es oft eine der wenigen Möglichkeiten, in dieser Zeit überhaupt einmal auf Menschen zu treffen“, sagte der Superintendent. Corona wirke für bestimmte Entwicklungen wie ein Katalysator. „Dazu gehört mit Sicherheit der ungebremste Mitgliederschwund“, stellte Hagen bekümmert fest. „Das ist für uns alle sehr schmerzlich.“ Die Individualisierung und der Rückzug ins Private seien gerade auch im vergangenen Jahr deutlich verstärkt worden. „Und Menschen fragen sich: ,Was habe ich davon, wenn ich da und da Mitglied bin beziehungsweise, was vermisse ich, wenn ich nicht dazu gehöre?‘“, sagte Hagen. Da gehe es der Kirche aus seiner Sicht so wie vielen anderen Institutionen.

906 Mitglieder weniger im Jahr 2020

Konkret hat der Kirchenkreis mit seinen 38.332 Gemeindemitgliedern im vergangenen Jahr 906 Mitglieder verloren, im Vorjahr waren es 752 gewesen. Insbesondere die Zahl der Taufen ist 2020 Jahr kräftig zurück gegangen – viele Eltern hofften vielleicht noch, die Feier später nachholen zu können. Vereinzelt gibt es aber auch Eintritte von Erwachsenen. Doch die Konfirmandenferienseminare, die sonst viele Jugendliche zum Anlass für einen bewussten Kircheneintritt und eine Taufe in spektakulärer Kulisse nehmen, mussten in diesem Jahr ausfallen. Eine besonders späte Taufe hat Pastor Friedrich Kanjahn allerdings im Sommer vorgenommen: Beim Gottesdienst am Badestrand ließ sich eine 80-jährige Frau im Steinhuder Meer taufen.

Mehr engagierte Gläubige

Mit der gesamtgesellschaftlichen Einstellung gegenüber der Kirche verändere sich auch das Verhalten der Mitglieder, berichtete Hagen zudem. „Früher musste man sich rechtfertigen, wenn man austrat – heute eher beim Eintritt.“ Das habe aber auch zur Folge, dass die Gemeinden es mit weniger „Karteileichen“ zu tun hätten und der Anteil der engagierten Gläubigen steige.

Konsequenzen für den Kirchenkreis

Die Entwicklung hat konkrete Konsequenzen für den Kirchenkreis. Im nächsten Planungszeitraum von 2023 bis 2028 werden die Gemeinden verkraften müssen, dass die landeskirchlichen Zuweisungen sinken – denn sie sind von der Zahl der Mitglieder abhängig. Darüber hinaus soll der Kirchenkreis jedes Jahr mindestens 2 Prozent seiner Ausgaben sparen – über die Jahre ergibt das dann insgesamt 12 Prozent.

Schwerpunkte der kirchlichen Arbeit setzen

Wie das geht, müssen die Mitglieder der Synode nun gemeinsam erarbeiten. Eine Steuerungsgruppe mit Vertreterinnen und Vertretern aus dem Finanz- und Planungsausschuss und anderen Gremien soll den Planungsprozess strukturieren und bündeln – es geht darum, weiter Schwerpunkte der kirchlichen Arbeit zu setzen. „Die jeweiligen Fachausschüsse der Gemeinden arbeiten zu, und die Synode trifft die Entscheidungen“, erklärte Hagen. Das dauert seine Zeit – der Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf legt der Landeskirche das Konzept für 2023 bis 2028 im Sommer 2022 vor.

Ein Beispiel für einen möglichen Schwerpunkt: Schon länger sind die Pfarrsekretärinnen dabei, ihre Zusammenarbeit auszubauen. Dabei gehe es aber nicht um Einsparungen, versicherte Hagen. „Wir reden darüber, wie wir bessere Erreichbarkeit gewährleisten und wie sich die Sekretärinnen gegenseitig vertreten können.“

Von Kathrin Götze