Neustadt

Eisiger Wind hat manchen Aufenthalt des Weihnachtsmarktes am Sonnabend Nachmittag sicher verkürzt. Doch von der Kälte ließ sich der gut eingemummelte Nachwuchs nicht stören.

Während die Erwachsenen bei Glühwein und Schmalzgebäck klönten, kamen die Kinder ganz nach vorn an die Bühne. Auch auf dem Kinderkarussell ging es rund. Jugendliche wurden dagegen eher am Poggenhagen-Stand fündig. In dem südlichen Ortsteil gibt es neben dem Jugendhaus auch eine aktive Fußballmannschaft. Wer mal gegen das runde Leder treten wollte, war herzlich willkommen. Ein kleiner Schießstand zählte ebenfalls zu den Attraktionen am Familientag auf Neustadts bezaubernd illuminierten Weihnachtsmarkt.

Von Patricia Chadde