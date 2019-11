Alarm: Rauch steigt aus der Kanalisation

Neustadt

Rauchentwicklung in den Kellerräumen eines Wohnhauses am Sophienring, hat am Montagnachmittag mehr als 30 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Neustadt und Poggenhagen der Polizei und des Rettungsdienstes beschäftigt. Alarmiert hat die Einsatzkräfte die Mieterin eines Hauses, der ein piepender Rauchmelder Gefahr signalisierte, als sie nach Hause kam.

Unklare Situation für die Retter

Als die Einsatzkräfte eintrafen, wussten sie zunächst nicht, woher der Rauch kam. Unter Atemschutz durchsuchten sie die Kellerräume des Einfamilienhauses, konnten aber kein Feuer oder eine andere Quelle für die Rauchentwicklung entdecken.

Die Lösung: Kanal-Vernebelung

Ein aufmerksames Mitglied der Feuerwehr wies im Laufe des Einsatzes seine Kameraden auf Arbeiten am Kanalsystem hin und lieferte damit die Erklärung für den Rauch: Die Mitarbeiter einer Fachfirma hatten bei einer Überprüfung der Kanalisation eine sogenannte „ Kanalvernebelung“ durchgeführt und Rauch in den Kanal geleitet. Dabei können Undichtigkeiten oder falsch verlegte Hausanschlüsse entdeckt werden. Unter gewissen Umständen sei es möglich, dass dieser Rauch in umliegende Häuser zieht.

Feuerwehr : Mieterin handelt richtig

Das sei auch im Sophienring der Fall gewesen, erklärte die Einsatzleitung. Die Mieterin habe sich völlig richtig verhalten. Indem sie nicht versucht habe, selbst die Quelle des Rauchs zu finden, sondern sofort die Rettungskräfte alarmiert habe, habe die Frau eine mögliche Gefahr für das eigene Leben abgewendet.

Von Mirko Bartels