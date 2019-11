Neustadt

„Aber bitte mit ohne“ heißt das Programm, mit dem der Kabarettist Martin Zingsheim am Freitag, 15. November, ab 20 Uhr in der Mensa der Kooperativen Gesamtschule ( KGS), Leinstraße 85, Neustadt, zu erleben ist. Der Comedian aus Köln will an diesem Abend sein brandneues Programm präsentieren. Wie kein Zweiter wisse er dabei sprachlich brillante Komik und rasante Gags mit kritischer Tiefenschärfe zu verbinden, heißt es von den Veranstaltern.

Die Überflussgesellschaft auf dem Prüfstand

Thema des Abends ist der ganz normale Wahnsinn – in seiner minimalistischen Form: Wenn Überflussgesellschaften Verzicht üben, ist das Leben voller Widersprüche, heißt es in der Ankündigung. „Zweitägige Fernreisen treten Viele nur noch in fair gehandelten Öko-Klamotten an, Wasser wird in Plastikflaschen dafür mit dem Elektrofahrrad transportiert.“ Zingsheim findet um sich herum eine ganze Menge Wahnsinn, auf den man sofort verzichten könnte: Kundenrezensionen, Hobbypsychologen, hyperaktive Eltern, Hundehalter und glutenfreie Sprühsahne sind nur einige Punkte des Lebens, die seiner Meinung nach einfach über sind.

Verzicht ist der wahre Luxus

Heutzutage sei Verzicht der wahre Luxus. Kein Fleisch, keine Laktose, keine Religion und vor allem keine eigene Meinung. Auch Zingsheim hat sich frei gemacht: Ein Mann, ein Mikro, keine Pyrotechnik, versprechen die Veranstalter. Das Credo des Abends lautet: Alles was Du hast, hat irgendwann Dich – und Relevanz braucht keine Requisiten. Der 35-jährige Comedian stammt aus Köln. Nach einem Studium der Musikwissenschaft, der Theater-, Film- und Fernsehwissenschaft und der Philosophie promovierte Zingsheim zum Thema Neue Musik. Anschließend eroberte er mit seinem Musikkabarett die Kleinkunstbühnen.

Comedian ist mehrfacher Preisträger

Zingsheim hat seit seinem Karrierestart schon einige Kabarettpreise gewonnen: Beim NDR-Comedy-Wettbewerb belegte er zweimal den ersten Platz. Er wurde mit dem Förderpreis des Deutschen Kleinkunstpreises ausgezeichnet und ist deutscher Preisträger 2016 des internationalen Radio-Kabarettpreises Salzburger Stier.

Karten für den Abend sind noch im Vorverkauf am Info-Tresen des Famila-Marktes in Neustadt, Gewerbegebiet Ost und in allen HAZ/NP-Ticketshops erhältlich. Der Preis beträgt im Vorverkauf 19, ermäßigt 14 Euro. Reservierungen für die Abendkasse können per E-Mail an kartenreservierung@kulturforum-neustadt.de gesendet werden. Für reservierte Karten gilt bei Abholung der Abendkassenpreis von 20, ermäßigt 15 Euro, sie sind bis spätestens 19.30 Uhr abzuholen.

Von Mirko Bartels