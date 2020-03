Erinnerungen: Johanna Korte liest in der Dorfwerkstatt Bordenau

Bordenau

„Fragmente der Erinnerung“ hat die Bordenauerin Johanna Korte ihr Buch genannt. Eine Autobiografie, in der sie zunächst die Geschichte Ostpreußens aufgreift, um dann zu ihren eigenen Erinnerungen zu kommen. Das ganz normale und beschauliche Leben in dem kleinen Dorf Skomanten in Ostpreußen, in dem sie aufgewachsen ist, beschreibt Korte ebenso wie das, was wenig später kam: die Evakuierung im Planwagen, der Einmarsch der Roten Armee, die Flucht, die Erlebnisse in Flüchtlingslagern und schließlich die Ankunft in Hannover beim Vater. Sieben Jahre alt war die Autorin damals. Das, was sie erlebt hat, sagt sie, habe sie nie wieder losgelassen.

Lebenserinnerungen zur Kaffeezeit in der Dorfwerkstatt

Aus ihren Lebenserinnerungen wird Johanna Korte nun in ihrem Heimatort Bordenau lesen. Zur Kaffeezeit sind Gäste für Montag, 9. März, 15.30 Uhr, in der Dorfwerkstatt Bordenau, Birkenweg 3a, willkommen. Hans-Jürgen Hayek, Vorsitzender der Dorfwerkstatt, wird um kleine Spenden für Kaffee und Kuchen bitten. Der Eintritt zu der Lesung ist frei. Anmeldungen nimmt Johanna Korte vorab unter Telefon (0 50 32) 44 34 entgegen.

Von Beate Ney-Janßen