Neustadt

Ein Stück türkischer Kultur können Interessierte am Freitag, 14. Februar, zum Valentinstag ab 20 Uhr im Schloss Landestrost erleben: Die Jazzsängerin Ayça Miraç kommt mit ihrem Quartett nach Neustadt.

Besonders beeinflusst wurde Miraç von der pulsierenden Metropole Istanbul, deren kultureller Vielfalt und den unterschiedlichen Musikstilen. Sie selbst beschreibt ihre Musik als Oriental Vocal Jazz. Die Sängerin entführt ihr Publikum in den Schmelztiegel der Kulturen am Schwarzen Meer. Dabei wagt sie den musikalischen Spagat zwischen Tradition und Moderne. Ihr Debütalbum „Lazjazz“ geht mit ausdrucksstarker Stimme diese Wanderung durch die Zeit – vom Jazz Bill Evans’ bis hin zur über Jahrtausende bewahrten Musik alter Kulturen.

Tickets kosten 19, ermäßigt 13 Euro. Rabattaktion zum Valentinstag: Zwei Karten sind zusammen für 35 Euro zu haben. Karten gibt es im Vorverkauf in der HAZ/NP-Geschäftsstelle am Wallhof 1 in Neustadt, im Schloss, unter Telefon (0511) 61625200 und auf www.reservix.de sowie per E-Mail an kultur@region-hannover.de.

Von Alexander Plöger