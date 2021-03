Impfungen in Neustädter Seniorenheimen bald abgeschlossen

Neustadt

Die mobile Impfkampagne in den Neustädter Senioren- und Pflegeheimen ist fast abgeschlossen. Nach Auskunft der Region Hannover sollen in diesen Tagen alle Zweitimpfungen in den neun hiesigen Einrichtungen erledigt sein. „Die Erstimpfungen sind bereits vor Ende Februar erfolgt“, sagt Regionssprecher Christoph Borschel. In der letzten Woche waren noch Zweitimpfungen in mehreren Heimen durchgeführt worden.

Auch regionsweit kommt die mobile Heimimpfung offenbar gut voran. Ein großer Teil der 172 Alten- und Pflegeheime wurde bereits geimpft. Für die mobilen Impfteams des zentralen Impfzentrums ist die Arbeit damit nicht beendet. Sie werden weiterhin in den Heimen im Einsatz sein und weitere dort beschäftige Personengruppen impfen. Dazu gehören etwa Friseure, Fußpfleger, Therapeuten oder Ärzte. Bei neuen Patienten und Pflegepersonal, das sich erst jetzt zu einer Corona-Impfung entschließt, wird die Spritze nachgeholt.

Von Mario Moers