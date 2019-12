Im Januar eröffnet die modernisierte Geburtshilfe im Klinikum Neustadt

Neustadt

Noch hängen Kabel aus der Decke, und es wird an vielen Stellen gearbeitet. „Wir liegen gut im Plan und haben die Ziele, die wir uns gesetzt hatten fast fristgerecht erreicht“, sagt Dr. Axel Teichmann, Chefarzt der Kinderheilkunde und Jugendmedizin im Klinikum Neustadt. Rund neun Monate hat die Erneuerung der geburtshilflichen und neonatologischen Stationen, des sogenannten Mutter-Kind-Zentrums, im Klinikum gedauert. Ende Januar sollen die Stationen wieder am gewohnten Platz in der vierten Etage des Krankenhauses ihren Betrieb fortführen.

Umbau ohne Einschränkungen für Patienten

„Die Patientenversorgung haben wir in der gesamten Zeit in gewohnter Form gewährleisten können“, sagt Dr. Hubert Sommer, Chefarzt der Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Einschränkungen habe es während der Interimslösung mit Unterbringung im ersten Stock des Klinikums nicht gegeben. „Natürlich hatten wir weniger Geburten. Da mag bei einigen Patienten die fälschliche Vorstellung geherrscht haben, wir hätten hier überall Baustelle“, sagt Sommer weiter. 1075 Kinder seien in 2018 im Klinikum entbunden worden. Die genauen Zahlen für das aktuelle Jahr liegen noch nicht vor – es sei ja noch nicht zu Ende. Man gehe aber von weniger Geburten aus. Knapp unter 1000 seien es aber dennoch, sagt der Chefarzt.

Umbau mit einer Million veranschlagt

Die Bauarbeiten haben tief in die Substanz des Gebäudes eingegriffen. Angesetzt waren die kosten mit etwa einer Million Euro. In der Realität habe man mehr Geld in die Hand nehmen müssen. Wie viel genau stehe noch nicht fest, das wisse man erst wenn die Erneuerung abgeschlossen sei, heißt es von den Leitern. Modernisierung und Brandschutz standen an erster Stelle.

Helles Ambiente in Fluren und Zimmern

Die Ergebnisse können sich sehen lassen: Die Flure und Zimmer sind hell und freundlich. Patienten werden künftig an einem Tresen direkt im Eingangsbereich empfangen. Für die Zimmer hat man einen so genannten Hotel-Standard eingeführt. Toilette und Dusche sind direkt von den jeweiligen Patientenzimmern zugänglich. In den Räumen dominieren freundliche Farben. Die notwendigen Versorgungsanschlüsse sind hinter dezenten Wandelementen verborgen. Der Boden ist in Holzoptik gehalten. „Auch das Mobiliar ist neu“, sagt Teichmann. Zu sehen gibt es die Möbel noch nicht – eingerichtet werden die Zimmer in den nächsten Wochen.

Sonderlösungen im Intensiv-Bereich

In der Frauenklinik gibt es zukünftig Platz für 34 Patientinnen, auf der Geburtsstation können je nach Belegung bis zu vier Familienzimmer angeboten werden. Die Neonatologie bietet Platz für bis zu acht Säuglinge. „Zukünftig gibt es dort die Möglichkeit eines so genannten rooming-up von Mutter und Kind“, sagt Sommer. Dabei können Mütter der kleinsten Patienten gemeinsam auf der Kinder-Intensivstation in einem Zimmer untergebracht werden.

Disziplinen arbeiten eng zusammen

„Für uns war es wichtig, die Bereiche möglichst dicht beieinander zu haben“, sagt Sommer. Gerade in den Disziplinen Kinderheilkunde/Jugendmedizin und Frauenheilkunde/Geburtshilfe sei die Kommunikation zwischen den Fachkräften wichtig. Das sei nun mit einer Wand an Wand-Lösung gelungen. Bei der Intensivstation habe man auf Sonderlösungen gesetzt: Das Personal könne durch große Glas- und Fensterflächen immer den gesamten Bereich überblicken und notfalls schnell reagieren, sagt Sommer.

Eine Möglichkeit zu einem ersten Blick in die Stationen gibt es im Januar, am Mittwoch, 22. Januar, für das Fachpublikum, und am Sonnabend, 25. Januar, für Laien: Dann ist ein Tag der offenen Tür geplant.

Von Mirko Bartels