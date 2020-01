Neustadt/Wunstorf/Hannover

Die Arbeitsgemeinschaft Nostalgie-Zugreisen aus Mühlheim an der Ruhr arrangiert für Nostalgiker, Harzliebhaber und Bahnfreunde eine sehr spezielle Fahrt in Richtung Brocken: Am Sonnabend, 28. März, fährt ein Sonderzug aus den Siebzigerjahren über Neustadt, Wunstorf und Hannover in den Harz nach Wernigerode und Blankenburg. Der Reinerlös kommt den historischen Fahrzeugen zugute.

Mit einem typischen Schnellzug aus der Zeit der ehemaligen Bundesbahn geht es am 28. März im Rahmen eines Tagesausfluges in den Harz. Der Sonderzug besteht aus den bekannten Schnellzugwagen dieser Epoche und wird von der legendären Diesellok V200 033, Baujahr 1956, gezogen. Diese Maschine gehört inzwischen zu den seltenen Lokomotiven auf deutschen Schienen. Sie war einst ein Merkmal der Wirtschaftswunderzeit. Der Speisewagen stammt aus den Sechzigerjahren.

Weiterfahrt auf den Brocken möglich

Der Aufenthalt im Harz kann durch die Mitfahrt im Schmalspur-Dampfzug der Harzer Schmalspurbahnen von Wernigerode auf den Brocken abgerundet werden. Alternativ kann auch in einem weiteren Sonderzug mit der Dampflok 95 027 Bergkönigin von Blankenburg aus auf der Steilstrecke der Rübelandbahn mitgefahren werden.

Von Bremen über Nienburg fährt der Sonderzug in Neustadt um 8.30 Uhr, in Wunstorf um 8.45 Uhr und in Hannover Hauptbahnhof um 9 Uhr ab. Über Braunschweig, Helmstedt und Magdeburg wird Blankenburg erreicht. Die Rückkehr in Neustadt ist für 21.40 Uhr vorgesehen, in Hannover für 21 Uhr und in Wunstorf für 21.20 Uhr.

99 Euro inklusive Platzreservierung

Eine Fahrkarte kostet inklusive Platzreservierung für Erwachsene 99 Euro, Kinder von vier bis 16 Jahren zahlen 69 Euro; die Dampfzugfahrten sind nicht enthalten, können aber mitbestellt werden. Ausführliche Informationen und Fahrkartenbestellungen sind unter Telefon (02041) 3484668 oder im Internet auf www.nostalgiezugreisen.demöglich.

Von Markus Holz