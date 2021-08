Neustadt

Beim Angebot „Lernräume“ sollen Grundschülerinnen und Grundschüler nach den Sommerferien wieder in der Begegnungsstätte Silberkamp Hilfe bekommen. „Mit dieser Aktion richten wir uns an Kinder, die in dieser außergewöhnlichen Zeit besondere Unterstützung brauchen“, sagt Janet Breier vom Diakonieverband Hannover-Land. Immer dienstags bis freitags ab 13 Uhr können Grundschüler und -schülerinnen in der Begegnungsstätte sowohl lesen, schreiben und rechnen, als auch gemeinsam malen, basteln und spielen. „Die Kinder erfahren, unterstützt von ehrenamtlichen Mitarbeitern, Begleitung in der Kleingruppe“, sagt Breier.

Ehrenamtliche Helfer gesucht

Das Angebot Lernräume wird dabei in enger Zusammenarbeit mit dem Lehrerkollegium der Grundschule Stockhausenstraße durchgeführt. Um das Team noch besser aufzustellen, suche man noch weitere ehrenamtliche Mitarbeiter, heißt es von den Initiatoren. Wer Interesse hat, kann sich bei Janet Breier Telefon (05032) 9669958 oder per E-Mail an begegnungsstaette-silbernkamp@web.de melden.

Von Mirko Bartels