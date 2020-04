Hier gibt es in Neustadt Masken zu kaufen

Neustädter Land

Die Maskenpflicht in Bussen, Bahnen und beim Einkauf gilt in Niedersachsen ab Montag, seit Wochen kursieren Bastel- und Nähanleitungen in allen Medien. Wer weniger Freude am Selbermachen hat, kann die Gesichtsbedeckung in verschiedenen Geschäften im Neustädter Land kaufen.

Apotheken haben große Auswahl

In den Apotheken ist die Auswahl besonders groß: Dort gibt es neben einfachem OP-Mundschutz und verschiedenen Stoffmasken auch die speziell zertifizierten FFP-2-Masken, die bei sachgemäßer Anwendung auch den Träger vor der Virusinfektion schützen sollen. Nach einer telefonischen Umfrage am Mittwoch sollten die Apotheken im Neustädter Land genug Masken vorrätig haben – wo sie zur Neige gehen, kommt nach kurzer Zeit Nachschub.

Anzeige

Schlichte Alltagsmasken gibt es für wenig Geld

Eine bunte Auswahl gefältelter Masken bietet beispielsweise die Änderungsschneiderei Triantafillos an der Marktstraße an. Quelle: privat

Die sogenannten Alltagsmasken sorgen vor allem dafür, dass der Träger das Virus nicht in die Umwelt verteilt. Auch da gibt es unterschiedliche Ausführungen. Einfache Mundmasken aus gefaltetem Stoff gibt es beispielsweise in vielen Schneidereien wie der Änderungsschneiderei Triantafillos, Marktstraße (für 7 Euro), oder etwa im Lottoladen am Rundeel (für 6 Euro). Auch in den Dörfern gibt es zahlreiche Näherinnen, die ihre Produkte zum Verkauf anbieten, wie Janin Henze-Wenzel in Metel, erreichbar unter Telefon (05032) 913873 – bei ihr ist die gefältelte Maske schon für 5 Euro zu haben.

Weitere NP+ Artikel

Angepasste Form gibt es auch mit Stickmotiven

Andrea Schulmeister zeigt Masken aus der Fertigung der Marienseer Schneiderei Elnik. Quelle: Kathrin Götze

Eine besonders ans Gesicht angepasste Form und drei Schichten Stoff, darunter eine aus saugfähigem Molton haben die Masken, die Elke Niketeas und Andrea Schulmeister in der Schneiderei Elnik in Mariensee nähen – dort herrscht schon seit Tagen rege Nachfrage. Hin und wieder kommt es zu Wartezeiten, weil der Nachschub an Stoff und Gummis zum Befestigen stockt. Die beiden Schneiderinnen haben kürzlich begonnen, auch kleine Stickereien auf den Masken anzubringen. Wer möchte, kann sich seine Maske auch aus Stoff nach Wahl anfertigen lassen. Die Preise liegen dort zwischen 7,50 und 10 Euro.

Agentur bietet auch Masken mit Werbedruck

Cessy Meyer hat bei Neubert Werbung unterschiedliche Lösungen im Angebot. Quelle: Kathrin Götze

In der Werbeagentur Neubert im Gewerbegebiet Ost bietet Cessy Meyer den Gesichtsschutz in verschiedenen Ausführungen an, kann außerdem auch Firmenlogos oder andere Motive darauf drucken. Sie habe unterschiedliche Angebote ausprobiert und sich entschieden, die Masken aus Baumwollstoff selbst zu nähen, sagt Meyer – die bedruckten Exemplare kosten um 18 Euro pro Stück, bei größeren Posten wird es günstiger. Ebenfalls für 18 Euro sind die Schlauchschals zu haben, die die Agentur jetzt beispielsweise für einen Bautrupp bedruckt und fertigstellt. „Männer wollen das oft nicht, mit Gummis oder Bindebändchen, da ist diese Variante eine gute Alternative“, sagt Meyer. Doch auch sie hat mit Nachschubproblemen bei Stoffen und Gummis zu kämpfen, muss Kunden teils vertrösten, wie sie berichtet.

Wissen Sie noch eine öffentlich zugängliche Verkaufsstelle, die im Text nicht auftaucht? Haben Sie selbst eine besonders schicke oder ausgefallene Maske? Schicken Sie uns gern Adressen und Bilder an neustadt@haz.de, wir aktualisieren den Onlineartikel weiter.

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 14 Uhr im E-Mail-Postfach

Von Kathrin Götze