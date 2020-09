Mardorf

Die Corona-Krise hat die Vereine in der Region Hannover getroffen. Mit der Initiative Sommereinsatz helfen HAZ und die Stiftung Sparda-Bank Hannover kleinen Vereinen bei handwerklichen Einsätzen. Die Aktion geht dieses Jahr in ihre vierte Runde. Ein Verein, der profitieren konnte, ist der Wassersportverein Steinhuder Meer. Dort hieß es für die Aktiven am Wochenende früh aufstehen. Die rührige Truppe hatte sich für einen HAZ-Sommereinsatz beworben und war prompt ausgewählt worden. Gemeinsam mit Zimmermann Heiner Thiermann haben die Mitglieder nun ihren Sportgeräte- und Materialschuppen im Anbau des Vereinsheims am Steinhuder Meer auf Vordermann gebracht. Die Außenwände und Teile des Dachgiebels hatten in den vergangenen Jahren sehr gelitten und konnten den Anforderungen nicht mehr nachkommen.

Der Sommereinsatz kommt zum richtigen Zeitpunkt

„Für uns ist das eine große Hilfe“, sagt Rainer Schade. Der Vorsitzende weiß, wie viel in diesem Jahr bei Vereinen durch die Corona-Krise liegen geblieben ist – nicht nur finanziell. Vereinsleben und Arbeitseinsätze mussten vielerorts verschoben werden. „Da kommt eine Unterstützung gerade recht.“ Gerade die kleinen Vereine träfe die Pandemie hart. „Wir haben rund 80 Mitglieder zwischen sechs und 87 Jahren und befinden uns zusätzlich zur allgemeinen Situation sozusagen gerade in einem Generationswechsel“, sagt Schade. Dem Vereinsleben tue das zum Glück keinen Abbruch: Viele fleißige Helfer waren gekommen, um anzufassen. Jung und Alt arbeiteten an diesem Vormittag auf dem Seegrundstück mit direktem Zugang zum Binnenmeer einträchtig zusammen. Mal mit mehr Erfahrung – mal mit mehr Schwung. „Das spiegelt unser Vereinsleben gut wieder. Die Mitglieder profitieren voneinander.“ Es sei ein gutes Miteinander, sagt Schade – nicht nur auf dem Wasser. „Viele Mitglieder starten von hier aus Radtouren oder kommen außerhalb der Segelsaison vorbei, um einfach mal einen Klönsnack zu halten“, sagt der Vorsitzende. Die Anwesenden stimmen ihm zu. „Wenn ich das Gelände betrete, ist das wie Eintauchen in eine kleine Urlaubswelt“, sagt Wolfgang Genschow. Er kommt aus Achim bei Bremen und ist seit mehr als 20 Jahren im Verein aktiv.

Anzeige

Probelauf: Das erste Stand-up-Paddelboard kommt an seinen Platz. Quelle: Mirko Bartels

Weitere NP+ Artikel

Im Verein wird nicht nur gesegelt

Im Anbau wurde fleißig gewerkelt. Säge, Hammer und Akkubohrer mussten herhalten, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen – immer begleitet auch vom Fachmann. Neue Außenwände, eine kleine Giebelreparatur und passende Halterungen für diverse Sportgeräte standen auf der Agenda, denn im Verein wird mittlerweile nicht mehr nur gesegelt. „In den vergangenen Jahren hat sich im sportlichen Bereich viel bei uns getan“, sagt Schade. Der sinkende Wasserstand habe die Mitglieder bewogen, sich zunehmend auch mit kleineren Booten zu beschäftigen. Für die Jüngsten gibt es Optimisten, die Größeren steigen dann auf Jollen der Laser-Klasse um. Moderne Einflüsse kamen immer wieder auch von den jungen Aktiven und haben sich durchgesetzt: Surfen und Stand-Up-Paddeln stehen bei den Mitgliedern aller Altersgruppen hoch im Kurs. „Wir haben sogar schon Wasser-Yoga auf den Brettern veranstaltet“, sagt Schade.

Wer sich für den Wassersportverein Steinhuder Meer interessiert wird im Internet fündig: Unter www.wsv-stm.de gibt es viele Informationen.

Das ist der Sommereinsatz Graffiti auf Denkmälern, abgeplatzte Fassaden von Vereinsheimen oder Schmuddel­ecken: Die Hannoversche Allgemeine Zeitung (HAZ) und die Stiftung Sparda-Bank Hannover haben sich zum sechsten Mal zusammengetan, um im Sommer Stadt und Umland herauszuputzen. Gemeinnützige Vereine können sich für einen solchen Sommereinsatz bewerben. Das Geld für die eintägigen Aktionen stellt die Stiftung Sparda-Bank Hannover zur Verfügung. Die HAZ kümmert sich um die Koordination der Helfer und Handwerker und ruft ihre Leser dazu auf mitzumachen und mitzuhelfen. Ziel der Aktion ist es, gemeinsame Einsätze zu planen und zusammen den Ort, den Verein oder einfach die Nachbarschaft ein wenig schöner und gemütlicher zu gestalten. Insgesamt unterstützt die Stiftung Sparda-Bank 15 Einsätze à 1500 Euro. Bewerbungen sind noch bis Ende September möglich – unter haz.li/ sommereinsatz finden Sie alle Infos.

Von Mirko Bartels