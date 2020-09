Neustadt

Wer Covid-19 hat, ist durch das Infektionsschutzgesetz verpflichtet, die Krankheit zu melden. Der Aufschrei wäre groß, würde eine Stadtverwaltung einen Ausbruch in eigenen Reihen verschweigen. Bei einer Infektion mit einem Computer-Trojaner wie „Emotet“ gibt es keine eindeutige Verpflichtung, den Befall öffentlich anzuzeigen. Das muss sich ändern. Denn die Schäden beschränken sich nicht auf die IT-Abteilung, sondern treffen früher oder später alle Bürger. Das zeigen die Langzeitfolgen in Neustadt.

Als der Trojaner 2018 als erste Kommune in der Region die Stadt Burgdorf befiel, verharmloste die den Vorfall anfangs, sprach lediglich von einem Virenproblem. Die Stadt Neustadt ging dagegen offen mit dem Cyberangriff um. Der Bürgermeister ließ Zeitungsreporter ins Rathaus und berichtete Fachzeitschriften von den Schäden und Gegenmaßnahmen. Der Neustädter „Emotet“-Fall erfuhr so bundesweit Aufmerksamkeit und gleichzeitig Anerkennung für das transparente Management der Verantwortlichen. Die Auskunftsbereitschaft stößt aber an Grenzen, wenn es um die polizeilichen Ermittlungen geht. Die Staatsanwaltschaft Verden gibt etwa keine Auskunft, was die IT-Forensiker über den Angriff herausgefunden haben.

Auch auf Fragen rund um eine sehr wahrscheinliche Erpressung gibt es nur lautes Schweigen als Antwort. Die Regionale Analysestelle der Polizeidirektion in Hannover sieht sich nicht imstande, konkrete Fallzahlen für die Region Hannover zu nennen. Cyberangriffe würden nicht gesondert erfasst, heißt es. Auf die Frage, ob auch nur ein einziger aufgeklärt werden konnte, gibt es gleich gar keine Antwort. Wie viele ansteckende Krankheiten ist auch der Cyberangriff offenbar schambehaftet. Wie ist es sonst zu erklären, dass ein Angriff auf ein Laatzener Schulzentrum vom 10. September, eine Woche danach noch immer nicht öffentlich bekannt ist? Auch Rechner im Laatzener Rathaus wurden unter Quarantäne gestellt. Ohne großes Aufsehen. Dabei darf es nicht bleiben.

Von Mario Moers