Viele Mitglieder, viele Einsätze, viele Neubauten: So gut sind Neustadts Feuerwehren aufgestellt

Neustadt

Für Neustadts Feuerwehren läuft es gut: Nach langer Planungszeit werden die ersten neuen Gerätehäuser voraussichtlich noch in diesem Jahr fertig. Auch das große Feuerwehrzentrum am Nordrand der Kernstadt wächst zügig. Voraussichtlich kann noch in diesem Jahr ein Probebetrieb beginnen, im nächsten Jahr dann offiziell Eröffnung gefeiert werden, wie Stadtbrandmeister Robert Krenz in der Stadtkommandositzung am Sonntag vor rund 70 Führungskräften und Gästen sagte.

Mit der guten Stimmung steigen auch die Mitgliederzahlen weiter: 1225 aktive Mitglieder zählen Neustadts 29 Ortsfeuerwehren, 22 von ihnen betreiben inzwischen eine Jugendabteilung, 20 unterhalten sogar Kindergruppen. Den Nachwuchs eingerechnet hat Neustadt unschlagbare 1913 Feuerwehrmitglieder. Damit stellt die Stadt ein Zehntel aller Feuerwehrleute in der Region Hannover, gab Regionsbrandmeister Karl-Heinz Mensing zufrieden zu Protokoll.

Nächste Neubauten in Mandelsloh und Dudensen

Die Neubauten in Eilvese und Otternhagen sind im Werden, für die nächsten in Mandelsloh und Dudensen wird geplant. Das Dudenser Gerätehaus soll an gleicher Stelle entstehen wie bisher. Wo das neue Haus für die Stützpunktfeuerwehr Mandelsloh stehen wird, muss noch festgelegt werden. An der zuerst ausgesuchten Stelle reiche der Platz nicht aus. „Aber eine Lösung zeichnet sich ab“, sagte Stadtbrandmeister Krenz.

Rund 70 Führungskräfte und Gäste der Feuerwehr kommen zur Stadtkommandositzung. Quelle: Kathrin Götze

Mit neuen Häusern und Unterstellmöglichkeiten kann dann auch der Fuhrpark nach und nach erneuert werden. Von 39 Löschfahrzeugen haben bisher 19 einen Wassertank. Diese Zahl wolle man weiter erhöhen, den Altersschnitt der Fahrzeuge senken, sagte Krenz. Ebenfalls unterwegs ist nun die neue persönliche Schutzausrüstung für die Einsatzkräfte. Und auch das Thema Digitalfunk beschäftige Führungskräfte und Planer weiter, darauf wiesen auch Bürgermeister Dominic Herbst und Heinz Günter Jaster ( SPD) hin, der Vorsitzende des Ratsausschusses für Feuerwehr und Ordnungsangelegenheiten.

113 Brände im frühen Stadium gelöscht

381 Einsätze haben die Feuerwehren der Stadt im vergangenen Jahr gezählt, davon bildeten neben kleineren Alarmierungen den Großteil 130 Brand- und 189 Hilfeleistungseinsätze. Bei den Bränden mache sich die gesetzliche Verpflichtung bemerkbar, Rauchwarnmelder zu installieren, sagte Krenz. Fast die Hälfte der Brände, die die Feuerwehr löschte, nämlich 63, waren noch im Entstehungsstadium. 50 weitere wurden als Kleinbrände gelöscht.

14 Einsätze betrafen Unfälle, 45-mal musste die Feuerwehr Personen retten. Auch wenn die 51 gezählten Sturmeinsätze im Neustädter Land keinen auffälligen Anstieg bedeuten, betrachten die Feuerwehrleute Wetter und Klimawandel aufmerksam. „Mensch, Klima, Feuerwehr“, lautet das Jahresmotto des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen.

Führungskräfte werden befördert und geehrt

Bürgermeister Dominic Herbst (links) und Stadtbrandmeister Robert Krenz nehmen die beförderten Führungskräfte in die Mitte (von links): Jan-Patrique Ellermann, Torben Klingemann, Marlena Gondesen, Lars bergmann, Marco Hockemeyer, Christian Brandt und Ann-Katrin Kahle. Quelle: Kathrin Götze

An den Spitzen der Ortsfeuerwehren läuft seit einigen Jahren ein Generationswechsel. Zahlreiche Führungskräfte scheiden nach langer Zeit als Ehrenbeamte aus. Die neuen Führungskräfte bilden sich nun fleißig weiter. Der stellvertretende Stadtbrandmeister Torben Klingemann wurde zum Hauptlöschmeister befördert, Brandmeister sind jetzt Ann-Katrin Kahle (Ortsbrandmeisterin Welze), Marlena Gondesen ( Esperke), Marco Hockemeyer ( Borstel), Lars Bergmann (Niedernstöcken), Jan-Patrique Ellermann (Poggenhagen) sowie der stellvertretende Stadtbrandmeister Christian Brandt.

Ehrennadeln heftete Regionsbrandmeister Mensing Martina Fachmann und Dirk Schweiber an. Fachmann kümmert sich seit vielen Jahren um die Öffentlichkeitsarbeit, Schweiber betreut seit mehr als zehn Jahren die Informationstechnik der Feuerwehr. In der Sitzung der Stadtjugendfeuerwehr war zuvor bereits die stellvertretende Stadtjugendwartin Miriam Reinhart zur Oberlöschmeisterin befördert und Florian Gebhard wurde mit der Florianmedaille der niedersächsischen Jugendfeuerwehr ausgezeichnet worden. Er engagiert sich schon lange als Jugendwart in seiner Ortsfeuerwehr Esperke und ist Kassenwart im Kommando der Stadtjugendfeuerwehr.

Stadtbrandmeister Robert Krenz (von links), Regionsjugendfeuerwehrwart Matthias Homann und Stadtjugendfeuerwehrwart Christian Schwertner haben Miriam Reinhart befördert und Florian Gebhard mit der Floriansmedaille geehrt. Quelle: Feuerwehr Neustadt

Lesen Sie auch

Von Kathrin Götze