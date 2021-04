Neustadt/Wunstorf

In einer Online-Versammlung haben die Grünen aus Neustadt und Wunstorf ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Regionsversammlung aufgestellt. Die Liste ist rechtlich noch nicht verbindlich, sie ist als Votum des Wahlkreises 12 erforderlich, wie Anne Dalig erläutert, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Wunstorfer Rat. Die Bewerber werden in der Mitgliederversammlung des Regionsverbandes am 5. Juni verbindlich gewählt.

Als Kandidatin für den Listenplatz 1 stellte sich Ute Lamla aus Neustadt vor und beantwortete Fragen. In der Wahl erhielt sie das eindeutige Votum der anwesenden Mitglieder. Damit ist Ute Lamla Spitzenkandidatin für die Regionsversammlung. Für den zweiten Listenplatz hat sich Horst Ruser aus Wunstorf beworben. Auch er habe mit seiner Vorstellung überzeugt und die Fragen der Mitglieder zur Zufriedenheit beantwortet, berichtet Dalig. Auch Ruser erhielt das Votum.

Sechs Frauen auf der Liste

Sechs Frauen stehen insgesamt auf der Liste, die abwechselnd nach Städten und ohne Kampfkandidaturen besetzt wurde. Nach Lamla und Ruser folgen Anke Kicker (Wunstorf), Sandra Haentsch-Marx (Neustadt), Friedhelm Selke (Wunstorf), Jürgen Gerisch (Neustadt), Anne Dalig (Wunstorf), Anja Sternbeck (Neustadt), Svenja Barembruch (Wunstorf) und Holger Marx (Neustadt).

Ute Lamla ist seit 2016 Mitglied der Regionsversammlung und dort schulpolitische Sprecherin, klimaschutzpolitische Sprecherin und stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für Umwelt und Klimaschutz.

Von Kathrin Götze