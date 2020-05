Neustadt

Bei der Durchsuchung einer Wohnung an der Friedrich-Brandt-Straße hat die Polizei am Dienstag etwa 300 Gramm Marihuana und Geld beschlagnahmt, das vermutlich aus dem Drogenhandel stammt. Der 24-jährige Mieter steht im Verdacht, regelmäßig aus der Wohnung gedealt zu haben.

Das Geschäft flog auf, nachdem Streifenpolizisten verdächtiger Publikumsverkehr an der Wohnung aufgefallen war. Das Amtsgericht stellte daraufhin einen Durchsuchungsbeschluss aus, der am Abend mit Hilfe eines Spürhundes vollstreckt wurde. In der Wohnung fanden die Beamten dabei weiterhin Utensilien, die auf einen gewerbsmäßigen Drogenhandel schließen lassen. Gegen den Mieter wird nun ermittelt.

Von mm