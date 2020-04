Gebetsruf des Iman: Christen werben für Toleranz

Neustadt

Drei christliche Religionsgemeinschaften werben um mehr Verständnis für den abendlichen Gebetsruf des Imam an der Neustädter Moschee. In einer gemeinsamen Erklärung setzen sie das Glockenläuten der christlichen Gemeinden mit dem Gebetsruf gleich und bitten um mehr Toleranz.

Seit dem 23. April wird einen Monat lang vor der Moschee an der Wunstorfer Straße jeweils zum Sonnenuntergang der Gebetsruf erklingen. Imam Hayre Caliyan lädt Muslime zum Gebet während des Fastenmonats Ramadan ein. Die Resonanz aus der Bevölkerung ist sehr gemischt. Manche Neustädter sehen im Gebetsruf einen Machtanspruch, andere setzen ihn – wie die drei christlichen Geistlichen – dem Glockenläuten gleich.

Anzeige

„Wir bedauern das Unverständnis“

Claus Crone, Diakon der katholischen Peter und Paul Gemeinde Neustadt, Tim Kröger, Pastor und Beauftragter für Notfallseelsorge im Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf, und Gabriele Müggenburg von der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Neustadt haben den offenen Brief unterzeichnet. „Wir sind der Moschee Mevlana im interreligiösen Dialog in einem langfristigen intensiven Austausch verbunden. Wir bedauern das Unverständnis, das in einigen Leserbriefen zum muslimischen Gebetsruf zum Ausdruck gekommen ist“, heißt es in der Erklärung.

Weitere NP+ Artikel

Pastor Claus Crone, Diakon der Peter und Paul Gemeinde Neustadt. Quelle: Leonie Zimmermann (Archiv)

Glocken sind Einladung zum Gebet

In der christlichen Tradition sei das Glockenläuten die Einladung zum Gebet. In den katholischen Kirchen würden während der Epidemiezeit die Gläubigen zusätzlich zu den traditionellen Gebetszeiten morgens und abends um 21 Uhr zu einem besonderen Gebet aufgerufen. Die Glocken der evangelischen Kirchen machten das auch traditionell morgens und abends und zu den Gottesdienstzeiten am Sonntagmorgen. „Damit bezeugen die christlichen Kirchen ihren Glauben – genauso wie es die muslimischen Gemeinden mit dem Gebetsruf tun“, schreiben die Verfasser.

Pastor Tim Kröger, Pastor und hauptberuflicher Notfallseelsorger. Quelle: Kostyrko/Neue Presse (Archiv)

„Einladung kann jeder ausschlagen“

Diese Art der Kommunikation sei natürlich vormodern und für Menschen im 21. Jahrhundert nicht immer verständlich. Der Gebetsruf erreiche – genau so wie das Läuten der Glocken – darum auch Menschen, die sich diesen Rufen nicht anschließen wollen. „Sie vereinnahmt aber niemanden. Sowohl die Glocke als auch der Gebetsruf sind eine Einladung, die jeder auch ausschlagen kann“, schreiben die Seelsorger.

Glockenklang und Gebetsruf seien während der Pandemie die einzige öffentliche Form, Religion zu leben. „Deswegen gab es zu Ostern Ausnahmen von den Corona-Beschränkungen, und deswegen halten wir solche Ausnahmen in dieser Zeit während des Ramadans ebenso für gerechtfertigt“, heißt es. Um diese Freiheit in der Zeit der Einschränkungen zu erhalten, „bitten wir die Hörer dieses Rufes und unserer Glocken um Verständnis.“

Lesen Sie auch

Von Markus Holz