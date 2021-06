Gastronomie in Neustadt - „Schatzkiste“: Neues Eiscafé in Mardorf öffnet am 5. Juni

Gefrorene Cocktails zum Mitnehmen, handgemachten Kuchen und die Eiskugel kostet 1 Euro. In Mardorf öffnet ein neues Eiscafé in den Räumen eines ehemaligen Asia-Restaurants.