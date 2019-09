Neustadt

Neustadt lädt auf eine geheimnisvolle Entdeckungsreise ein: In der Veranstaltungsreihe Garten-Geheimnisse geht es am Sonntag, 15. September, von 11 bis 17 Uhr, auf den Erichsberg, Am kleinen Walle. In dessen Innerem werden 16-Millimeter-Kurzfilme gezeigt. Außerdem gibt es eine Lesung mit dem „Krimiförster“ Chris...