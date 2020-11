Wo ist das Golfspielen in der Region Hannover auch im Teil-Lockdown möglich? Die Antwort ist simpel: überall. Die Golfclubs Hannover, Burgwedel, Langenhagen, Isernhagen, Gleidingen, Rethmar und der Golf-Park Steinhuder Meer freuen sich über Mitglieder und Gäste auf ihren Plätzen. Mit mehr, weniger oder teilweise auch ohne Erfahrung.

Viele Möglichkeiten auch für Neulinge bietet der Golfclub Langenhagen. Willkommen sind also auch jene, die noch nie einen Schläger in der Hand hatten. Kontakt: Golfclub Langenhagen, Hainhaus 22, 30855 Langenhagen, Telefon: (05 11) 73 68 32, E-Mail: info@golfclub-langenhagen.de, www.golfclub-langenhagen.de.

Der Golf-Club Burgwedel lässt auf seiner Driving-Ranch erste Versuche von Anfängern zu. Schnupperkurse sind erst ab März wieder geplant. Kontakt: Golf-Club Burgwedel, Wettmarer Straße 13, 30938 Burgwedel, Telefon: (05139) 9 73 96 90, E-Mail: info@gc-burgwedel.de, www.golf-burgwedel.de.

Einen Sechs-Loch-Platz mit kurzen Bahnen dürfen Einsteiger im Golfclub Isernhagen nutzen. Kontakt: Golfclub Isernhagen, Gut Lohne 22, 30916 Isernhagen, Telefon: (0 51 39) 89 31 85, E-Mail: info@golfclub-isernhagen.de, www.golfclub-isernhagen.de.

Auf dem Gelände des Golfclubs Hannover in Garbsen sind einigermaßen versierte Golfspieler willkommen. Möglichkeiten für Neueinsteiger bietet der Platz in Garbsen derzeit nicht, Golf spielende Gäste sind aber willkommen. Kontakt: Golfclub Hannover, Am Blauen See 120, 30823 Garbsen, Telefon: (0 51 37) 7 30 68, E-Mail: info@golfclub-hannover.de, www.golfclub-hannover.de.

Im Golf Park Steinhuder Meer können Testschläge auf der Übungsanlage gemacht werden. Nach einem zweistündigen Schnupperkurs darf auch die Drei-Loch-Anlage genutzt werden. Kontakt: Golf Park Steinhuder Meer, Vor der Mühle 20, 31535 Neustadt am Rübenberge, Telefon: (0 50 36) 27 78, E-Mail: info@gpsm.de, www.gpsm.de.

Bei der Gemeinschaft Golf51 in Gleidingen und Rethmar sind Spieler in Zweiergruppen willkommen, der Unterricht findet in Form von Einzelstunden statt. Kontakt: Golf Gleidingen, Am Golfplatz 1, 30880 Laatzen, Telefon: (0 51 02) 73 90 00, E-Mail: empfang@golfgleidingen.de, www.golf51.de. Und: Rethmar Golf, Am Golfplatz 1 (ehemals Seufzerallee 10), 31319 Sehnde, Telefon: (0 51 38) 70 05 30, E-Mail: info@rethmargolf.de, www.golf51.de.