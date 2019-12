Neustadt

Der Festausschuss des Feuerwehrvereins der Ortsfeuerwehr Neustadt bereitet dieser Tage den Feuerwehrball vor. Der Vorverkauf für die begehrten Karten startet Sonnabend, 25. Januar, Termin für den Ball ist Sonnabend, 7. März. Im letzten Jahr gab es von den Besuchern für den „neuen“ Ball der freiwilligen Feuerwehr Neustadt viel Lob. Die traditionelle Feier fand erstmals in der BBS-Aula statt – das brachte Neuerungen mit sich.

Bewährtes bleibt – Neues Kommt

„Die Organisatoren haben sich vorgenommen, Bewährtes zu erhalten und Verbesserungswürdiges zu verändern“, sagt Pressewart Stefan Wolf. Gastronomisch gäbe es keine Änderungen: Bistro C’est la vie und Jedermanns sind wieder für die Bewirtung zuständig. Auch wolle man die Aufteilung in die Bereiche Saal, Foyer und DJ-Disko beibehalten. Beim Unterhaltungsprogramm sollen sich aber die Start- und Endzeiten der jeweiligen Akteure ändern. „Der DJ soll früher starten, im Saal gibt es länger Tanzmusik“, sagt Wolf. Der Bandauftritt verschiebe sich dadurch auf später. Ebenfalls sei eine geänderte Bestuhlung für die Bereiche vorgesehen.

Der Feuerwehrball startet Sonnabend, 7. März, ab 20 Uhr in der Mehrzweckhalle der BBS Neustadt, Bunsenstraße 6. Karten kosten in der ersten Kategorie, mit reserviertem Sitzplatz, Sektempfang und Service am Platz, 16 Euro, in der zweiten Kategorie, ohne festen Sitzplatz, mit Sektempfang 14 Euro. Der Vorverkauf beginnt am 25. Januar für die Kategorien eins und zwei bei Friseur Horl, für Karten der zweiten Kategorie zusätzlich im Bistro C’est la vie. Die Organisatoren rechnen nicht mit einer Abendkasse.

Von Mirko Bartels