Eilvese

Der gemeinnützige Verein Feld Freunde Eilvese hatte im Januar 2020 einen Plan: Er pachtete 2500 Quadratmeter Grabeland vom örtlichen Landwirt Friedrich Mehrings, um auf der Fläche Gemüse anzubauen. SoLaWi steht auf dem Signet, die Abkürzung für Solidarische Landwirtschaft. Dabei überlegten die 24 Anteilseigener gemeinsam, was sie gern essen, bestellten die Gemüsesetzlinge bei der Lebenshilfe und teilten das Gelände in Beete auf. Rudolf Pongs zimmerte in Erwartung üppiger Ernte 24 Holzkisten für jede Einheit und brannte die jeweiligen Namen ein.

Zur Galerie Frische Luft, Geselligkeit und leckere Ergebnisse: Die 24 Anteilseigner der Feld Freunde Eilvese sind ganz unterschiedlich, aber sie kooperieren sehr erfolgreich, wie ihre üppige Ernte beweist.

Feld Freunde Eilvese sähen selbst

Die Ideen waren gut, doch Corona änderte den Ablaufplan. Die bestellten Setzlinge kamen nicht an. „In der Gärtnerei der Lebenshilfe konnte wegen des Lockdowns nicht gearbeitet werden“, berichtete Christina Schlicker. Dass Eilveses Ortsbürgermeisterin am 3. Oktober ganz erntedankmäßig doch am Gartentisch ihres Freiluftbüros lange Listen mit den stattlichen Ergebnissen zusammenschrieb, lag an der Flexibilität der Hobbygärtner, die einfach selbst säten.

Reiche Ernte für die Anteilseigner

Dank Hege, Pflege und fleißiger Bewässerung ernteten die Mitglieder bis zum 3. Oktober unter anderem 215 Salatköpfe, 302 Zucchini und 18 probehalber angebaute Steckrüben. Für Kartoffeln und grüne Bohnen wurde eine eigene Maßeinheit entwickelt – zwei Handvoll. Diese landeten 80-mal mit grünen Buschbohnen und 874-mal mit Kartoffeln in den 24 Erntekisten. Schwarzwurzeln und weiße Rüben stecken dagegen noch in der Erde. Nicht so gut lief es mit den roten Mohrrüben. Sie waren sehr holzig.

Kathrin Wefer von der Eilveser Kirchengemeinde holt sich Altarschmuck in Form von Kohlköpfen ab. Quelle: Patricia Chadde

Lobende Worte vom Landverpächter

Verpächter Mehring hatte am Rande des abgesteckten Grabelands extra einen Blühstreifen angelegt, damit es nicht an bestäubenden Insekten mangelte. Er fand lobende Worte, bevor er den Haufen welker Blätter abfuhr: „Die Leute sind wirklich fleißig.“ Rund 20 Hobbygärtner waren auf dem Gelände unterwegs, rissen Unkraut aus wie Nikolas Woodward oder ernteten Kürbisse wie Ingrid Pongs. 92 Kürbisse landeten bereits auf den Tellern der Teilnehmer. „Wir sind ja keine Gemüsebauern, sondern probieren alles aus“, sagte Schlicker und zeigte die von Vanessa Walter gefertigten Schiefertafeln mit den unterschiedlichen Gemüsenamen. Die enorme Zucchiniernte der Feld Freunde setzte übrigens einen regen Rezeptetausch in Gang. Inzwischen gibt es sogar Zimtschneckenvariationen mit Gemüse.

Kerstin, Giovanno und Leonardo (1) Laube machen das Rotkohlbeet für den Herbst fertig. Quelle: Patricia Chadde

Kinder haben Spaß bei der Ernte

Was besonders in Auge fiel: Auch der Nachwuchs gärtnerte mit. Der knapp zweijährige Leonardo ließ sich beispielsweise von seinem Vater Giovanno Laube mit der Schubkarre zum Kohlbeet fahren. Dann stieg er aus und sammelte Steine, während der Papa das Gemüse auflud. Franziska (4) sammelte Stroh von den Beeten und warf es auf einen Haufen, dann dekorierte sie ihre Mütze mit einem Salatblatt, was allgemein bewundert wurde. 96 Lauchstangen, 90 Kohlrabi und 166 Pastinaken, um nur einige Sorten zu nennen, wurden von der Erntegruppe gerecht verteilt, bei den Kräutern wie Dill, Salbei, Thymian und Oregano konnte sich jeder selbst bedienen.

Pläne für das nächste Jahr gibt es auch: Dann wollen die Feld Freunde Eilvese mit den Grundschülern des Ortes gemeinsam Gemüse anbauen. Für die Kinder, die in der Schule auch Plattdeutsch lernen, soll es dann ab 2021 in den Gaar’n (Garten) gehen.

Von Patricia Chadde