Neustadt

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Mittwochmittag dabei geholfen, einen Fahrraddieb am Bahnhof festzunehmen. Er meldete der Polizei, dass sich eine Person in verdächtiger Weise abgestellte Räder in den Fahrradständern an der Straße An der Eisenbahn anschaute.

Fahrraddieb auf frischer Tat erwischt

Eine alarmierte Funkstreifenbesatzung stellte daraufhin einen polizeibekannten 40-Jährigen. Die Beamten sahen sich einige der Räder an und stellten fest, dass der Mann offensichtlich versucht hatte, die Schlösser von zwei Bikes mithilfe eines massiven Astes zu knacken. Der Festgenommene gab die Tat auf der Wache zu, wurde aber aufgrund fehlender Haftgründe nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang darum, verdächtige Personen umgehend zu melden. Geschädigte bei Fahrraddiebstählen sollten die Tat sofort zur Anzeige bringen, damit die Beamten ihre Ermittlungen schnellstmöglich beginnen können.

Von Mirko Bartels