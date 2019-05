Nachrichten Unser Veranstaltungstipp - Poggenhagen präsentiert Naturpark Steinhuder Meer Premiere in Poggenhagen: Der Naturpark Steinhuder Meer feiert den Europäischen Tag der Parke mit einem Aktionstag für die ganze Familie am 19. Mai.

So wie auf dem Bild 2016 in Eilvese, werden Schüler und Vereine den Europäischen Tag der Parke am 19. Mai erstmals in Poggenhagen mitgestalten. Quelle: Archiv (T. Lunitz)