Neustadt

Baumaschinen sollen in 2021 anrücken und das Gewerbegebiet Ost in Neustadt erweitern. Um die Flächen sinnvoll zu parzellieren, bitten die Stadt Neustadt und die Wirtschaftsförderung Interessenten, sich frühzeitig zu melden. „Die Nachfrage ist trotz der gerade schwierigen Zeiten hoch“, sagt Neustadts Wirtschaftsförderer Uwe Hemens. Eine Liste interessierter Unternehmen hat er bereits vorliegen und bittet nun alle, die ebenfalls einen Standort in dem neuen Gewerbegebiet in Erwägung ziehen, sich zu melden.

Die Erweiterung ist im östlichen Bereich des Gewerbegebietes geplant. „Es gibt bereits einen Parzellierungsentwurf, der der Nachfrage sowohl nach kleinen Flächen ab rund 1000 Quadratmetern als auch nach größeren Einheiten Rechnung trägt“, sagt Ulrike Ahrbecker von der Stadt Neustadt. Die Nachfragen sollten so geordnet werden, dass sowohl Industrie und Handwerk als auch Bürogebäude Platz finden.

Anzeige

Informationen erhalten Betriebe bei der Wirtschaftsförderung. Dort sollten sie sich auch melden, wenn Interesse an einem Grundstück besteht. Ansprechpartner ist Uwe Hemens, der per E-Mail unter hemens@wifoe-neustadt.de, telefonisch unter (05032) 9634-284 erreichbar ist.

Von Beate Ney-Janßen