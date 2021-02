Eigentlich wollte Landwirt Hendrik Lübbert dieser Tage in Neustadt-Suttorf seine Erdbeeren im Folientunnel angießen – doch der zu starke Frost kam dazwischen. Auf die Freilandpflanzen wiederum wirkt der Schnee wie eine dicke Schutzdecke.

Auf Stellagen in Brusthöhe baut Hendrik Lübbert in diesem Jahr erstmalig Erdbeeren an. Quelle: privat