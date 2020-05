Neustadt

Die Polizei Neustadt sucht nach Tätern, die am vergangenen Wochenende zwischen Freitagabend und Montagmorgen versucht haben, in das Gebäude der Gesamtschule zu kommen. Die Unbekannten sollen nach Polizeiangaben erst auf das Flachdach der Schule geklettert sein. Dort zerschlugen sie die oberen Plexiglas-Abdeckungen einer so genannten Lichtkuppel. Die Polizei vermutet, dass die Täter von dort durch das Oberlicht in den Computerraum der Schule gelangen wollten. Fest steht, dass sie nicht bis in den Computerraum gekommen sind und dass nichts fehlt. Zur Frage, warum der Einbruch scheiterte, macht die Polizei auch auf Nachfrage keine Angaben.

Wer am Wochenende im Umfeld der KGS etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich unter (05032) 9559115 bei der Polizei Neustadt zu melden.

Anzeige

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Neustadt lesen Sie hier in unserem Ticker.

Weitere NP+ Artikel

Von Mirko Bartels