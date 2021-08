Eilvese

Dorfflohmärkte haben Konjunktur. In Eilvese fand die erste Auflage im Juli statt. Jetzt drehte sich am letzten Augustwochenende alles um Kreativität. Am ersten Kunst- und Kulturwochenende war in jeder Ecke des Dorfes was los. Am Sonnabend konnten Besucher in 16 Ateliers und Gärten vorbeischauen. Oft hatten sich mehrere Ausstellende zusammengetan. An den drei zentralen Veranstaltungsorten auf dem Schützenplatz, in der Riehestraße und im Balschenweg gab es zudem eine Musik-, Lese- und Theaterbühne.

Gegen 11 Uhr kamen die ersten Besucher, überwiegend zu Fuß oder mit dem Rad. Kein Anbieter wurde überrannt, weshalb jede Menge Zeit zum Klönen, Kaffee trinken und Fachsimpeln vorhanden war.

Hasselbring will Werkstücke und Wissen weitergeben

Die Eilveserin Sigrid Hasselbring öffnete ihren Wintergarten in der Riehestraße. Seit einem Volkshochschulkurs in den 1980er-Jahren ist die 82-Jährige passionierte Weberin, wie sie berichtete. Nach Vollendung ihres Arbeitslebens als Bankkauffrau bekam ihre Leidenschaft als Mitglied der Helstorfer Webgruppe besonderen Schub. Immer dienstags weben die Kunsthandwerkerinnen in der Museumsscheune. Während des Kunst- und Kulturwochenendes hatten sie sich bei Hasselbring versammelt und stellten ihre Handarbeiten vor.

Sigrid Hasselbring möchte Webtechniken und Finessen weitergeben. Quelle: Patricia Chadde

Die Preise, zu denen Hasselbring ihre Werkstücke abgibt, spiegeln weder Arbeitsaufwand noch kreative Leistung wider. Zehn Euro kostet ein Tuch in Geschirrhandtuchgröße. Hasselbrings wahres Anliegen liegt nicht in der Produktion, sondern in der Vermittlung technischer Fertigkeiten und der Finessen des Webens.

„Leinen ist seit zehn Jahren nicht mehr Trend, weil man es bügeln muss. Diese Eigenschaft finden jüngere Leute uninteressant“, berichtete sie von den Erfahrungen der Webgruppe. Die Weberinnen selbst freuen sich dagegen über Neuzugänge, die Interesse am Spinnen, Wolle färben und Weben haben. Um fünf weitere Frauen ist die Helstorfer Webgruppe seit Pandemiebeginn gewachsen. Auch sie zeigen in der Riehestraße ihre Werkstücke, beziehungsweise lassen sich beim Spinnen der Wolle über die Schulter schauen.

Aus Treibholz und Papier fertigt Beisner Unikate

Das Atelier von Mediengestalterin Sabine Beisner liegt im Balschenweg. Gebundene Alben, Spardosen und Mappen fertig sie aus Pappe und Papier. Auch selbst gesammeltes Treibholz von den Stränden Dänemarks bekommt bei ihr ein weiteres Leben als dekoratives Element. Bei ihrem Märchen-Adventskalender verbindet Beisner Holz und Papier. „Diese Stücke sind sehr aufwändig – wer sich ein Exemplar wünscht, sollte bald bestellen“, sagte Beisner. Auch individuelle Spardosen mit Namenszug und Lieblingstier oder Fotoalben kamen bei Beisners Kunden gut an.

Auf Beermanns Hof, ebenfalls am Balschenweg gelegen, spielten Linsburgs Jagdhornbläser. Danach unterhielt das Spontantheater mit Sketchen von Loriot. Ebenfalls mit von der Partie: Mareike Beermann mit Illustrationen und Malerei. Flyer mit Informationen zu ihren kommenden Ausstellungen waren gegen 14 Uhr schon vergriffen. Denn das Bedürfnis nach origineller Gestaltung ist offensichtlich groß. Der Verein Bürger für Eilvese hat das erste Kunst- und Kulturwochenende des Ortes organisiert und damit voll ins Schwarze getroffen.

Von Patricia Chadde