Neustadt

Eine besondere Aktion zum Tag des Ehrenamts plant das Balneon in Neustadt: Am Donnerstag, 5. Dezember, haben Feuerwehrleute und Inhaber der Ehrenamtskarte den ganzen Tag freien Eintritt in das Bad. Wer an diesem Tag an der Kasse die Ehrenamtskarte vorlegt oder in Feuerwehruniform erscheint, muss für den Badbesuch nicht zahlen.

Wertschätzung zeigen

Man wolle als lokal verwurzeltes Unternehmen das ehrenamtliche Engagement anerkennen, sagt Wirtschaftsbetriebe-Geschäftsführer Dieter Lindauer. Viele Mitarbeiter übten selbst ein Ehrenamt aus. Auch Bürgermeister Dominic Herbst freut sich über die Aktion, wie er sagt: „Es ist prima, dass das Engagement vieler, welches eine Bereicherung für das Neustädter Land ist, auch auf diese Art Wertschätzung findet.“

Von Kathrin Götze