Neustadt

Am 9. März vor 90 Jahren geboren, hat der Neustädter Edfried Bühler den extremen Wandel der hiesigen Landwirtschaft hautnah miterlebt und gestaltet. Mindestens einer Generation Landwirte zwischen Nienburg und Hannover hat er ein betriebswirtschaftliches Denken vermittelt, das zuvor auf den Höfen die absolute Ausnahme war.

Als der junge Mann aus dem badischen Bruchsal nach seinem Abitur 1951 eine landwirtschaftliche Lehre in Lüneburg begann, war die Landwirtschaft noch so, wie sie es sei Generationen war: Kühe, Schweine, Pferde, Schafe und Hühner standen in den Ställen. Noch gab es kaum Traktoren. Pferde zogen die Ackergeräte und Wagen. Bühler hielt bereits als Jugendlicher seine Eindrücke fest. Als 14-jähriger Kaufmannssohn habe er 1945 auf einem Bauernhof ausgeholfen. Für mehrere Monate Arbeit erhielt er neben Kost und Logis ein sogenanntes Deputat. „Einen geräucherter Schinken, zwei Laib Brot, mehrere Kilo Mehl, eine Flasche Öl, ein Sack Kartoffeln (15 Kilogramm), einen Drahtkorb mit Kaninchen“, erzählt er. Fein säuberlich im Handgepäck verstaut zog Bühler mit dem Paket nach Hause.

Bühler studiert Landwirtschaft und Pädagogik

Nach dem Krieg verließ er Baden, lernte und studierte Landwirtschaft und Pädagogik. 1960 kam er zum ersten mal nach Neustadt als Beratungsassistent. Im Juni 1967 wurde er Direktor der hiesigen Landwirtschaftsschule, die 1971 geschlossen wurde. Der Strukturwandel in der Landwirtschaft machte sich bemerkbar. Längst waren viele Kleinbauern in die Industrie gewechselt und hatten ihre Höfe aufgegeben. Bühler wechselte an die Justus-von-Liebig-Schule in Hannover, die sich seit den Siebzigerjahren zu der „grünen“ Schule der späteren Region Hannover entwickelte.

Wirtschaftliche Perspektiven für Landwirte

Bühler wurde Fachlehrer, Koordinator für Landbau und schließlich stellvertretender Schulleiter. Schon früh beschäftigte er sich mit wirtschaftlichen Perspektiven der Betriebe, sorgte für ein Umdenken einer ganzen Generation Landwirte. Den Jungbauern vermittelte er, neben dem fachlichen Wissen um Ackerbau und Viehzucht, auch die betriebswirtschaftliche Betrachtung von Arbeit im Verhältnis zum Ertrag.

In Bühlers aktiver Zeit änderte sich der Zuschnitt der Betriebe vollständig. Die Höfe spezialisierten sich auf den Ackerbau oder auf einen Schwerpunkt in der Viehhaltung: Rinder, Schweine oder Geflügel. Der Durchschnitt der Betriebsflächen stieg rasant – von 20 auf mehr als 70 Hektar Fläche im Bund. In Neustadt und Umgebung bewirtschafteten die zukunftsfähigen Höfe mindestens 150, oft auch schon mehr als 200 Hektar Fläche.

Bühler erlebte, wie Hunderte in seiner neuen Heimat ihren Betrieb aufgaben, hatte viele davon direkt beraten. Schon vor 40 Jahren hätten Politiker den landwirtschaftlichen Beratern, auch den Lehrern vorgeworfen, zu sehr auf Wachstum der Betriebe zu setzen, sagt er. „Doch damals wie heute gibt es keine Alternative. Soll man den Familien mit Betrieben ohne ausreichende Existenzgrundlage den Ausstieg verwehren, ihnen eine oft bessere Zukunft außerhalb der Landwirtschaft verbauen? Das kann es doch wohl nicht sein“, sagt der 90-Jährige.

Seine jahrzehntelangen Erfahrungen gab Bühler auch nach seiner Pensionierung 1993 weiter. In Sachsen leistete er gemeinsam mit dem Wunstorfer Steuer- und Landwirtschaftsexperten Friedhelm Sieveritz über viele Jahre Aufbauarbeit bei der Reprivatisierung einer landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft (LPG). Darüber hinaus beriet er staatliche Stellen wie private Investoren in der Ukraine und Weißrussland. Gemeinsam mit Ehefrau Ingeburg lebt Bühler heute in einem hübschen Einfamilienhaus im Westen Neustadts. Seine eiserne Hochzeit feierte das Paar erst vor drei Wochen.

Von Patricia Chadde und Dirk von Werder