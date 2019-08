Hannover/Dudensen

Günther Falldorf ist am Freitagvormittag mit einer besonderen Ehre bedacht worden: Der Dudenser erhielt das Bundesverdienstkreuz am Bande. In Anerkennung seiner besonderen Verdienste um das Allgemeinwohl verlieh ihm die stellvertretende Regionspräsidentin Petra Rudzuck die Auszeichnung, die nur außerordentli...