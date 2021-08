Eine lange Warteschlange hat es am Dienstagmorgen bei der ersten Impfaktion auf dem Neustädter Schützenplatz gegeben. Auch am Donnerstag und Freitag gibt es hier unkompliziert das Johnson&Johnson-Vakzin.

Dreitägige Impfaktion in Neustadt verläuft erfolgreich

