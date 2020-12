Neustadt - Gans to go: Diese Restaurants bieten Weihnachtsessen außer Haus an

Das Festessen genießen, ohne selbst in der Küche zu schwitzen. Zu Weihnachten bieten viele Neustädter Gastronomen Gans, Roulade und Co. zum Mitnehmen an, einer liefert sogar bis in die Nacht.