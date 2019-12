In einer Senioren-Wohngemeinschaft in Neustadt am Rübenberge sollen schlimme Zustände herrschen. Frühere Mitarbeiterinnen beschuldigen die Betreiberin, die Senioren zu schikanieren. Auch von schlechten hygienischen Zuständen ist die Rede. Die Betreiberin weist die Vorwürfe zurück, Ermittlungen stehen noch aus.