Die Neustädter Tafel wird selbstständig – das müssen Sie wissen

Die Neustädter Ausgabestelle der Tafel agiert künftig als eigenständige Einrichtung. Bisher gehörte die Lebensmittelhilfe organisatorisch zu der Nienburger-Tafel. Sie versorgt in Neustadt seit 2005 Bedürftige mit Lebensmitteln. Von der Umstrukturierung erhofft man sich auf Neustädter Seite mehr Autonomie in organisatorischen Fragen und Schwung für eigene (Spenden-)Projekte. Für die derzeit 140 regelmäßigen Besucher der Tafel ändere sich vorerst nichts, erklärt die Pastorin der Johannes-Gemeinde Anna Wißmann.

Nach Auskunft beider Seiten sei die Trennung in guter Absprache verlaufen, kommentieren die Leiterinnen. Zu etwaigen Differenzen möchte man sich nicht weiter äußern, betont stattdessen lieber die Einigung und künftige Zusammenarbeit. Hinter den Kulissen kann es auch bei den organisierten und freien Tafeln mitunter zu konkurrenzartigen Situationen kommen. Etwa wenn es um die Verteilung von Spendengeldern oder das Spendernetz geht. So beklagte der Seelzener Brotkorb 2018 die Konkurrenz zur Tafel in Garbsen. Derartiges habe es in Neustadt allerdings nicht gegeben, betont Wißmann.

Jeden Montag können Bedürftige abgelaufene und nicht mehr benötigte Lebensmittel bei der Ausgabe der Neustädter Tafel im Gemeindehaus der St. Peter und Paul Gemeinde abholen. Quelle: Mario Moers

Der Kirchenvorstand der Johannes-Kirchengemeinde hatte jüngst beschlossen, die Trägerschaft der nun unter dem Titel Neustädter Tafel firmierenden Ausgabestelle zu übernehmen. Auch der Landesverband der Tafel in Niedersachsen habe die Neugründung bereits abgesegnet. Die Neustädter Tafel gliedert sich dem bundesweiten Netz der Tafel Deutschland an, zu dem über 940 Tafeln gehören.

„Auf eigenen Füssen“

Rund 65 Ehrenamtliche helfen bei der Lebensmittelausgabe der Neustädter Tafel - Kristina Hülsen (von links) und Andrea Grunwald-Seitz sortieren die Lebensmittel am Montagmorgen. Quelle: Mario Moers

„Mit dem Schritt stellen wir unsere Arbeit hier in Neustadt nun auf eigene Füße“, berichtet Wißmann. Mit der Nienburger Tafel werde man allerdings weiter eine, zumindest logistisch, enge Partnerschaft pflegen, erklärt die Pastorin. So werden alle Lebensmittel auch in Zukunft von Fahrern der Nienburger Einrichtung gesammelt und nach Neustadt geliefert. Vorteile verspricht sich die Leiterin der Neustädter Tafel, Ulla Paczkowski, durch kürzere Entscheidungswege. So wolle man den eigenen Auftritt überarbeiten, etwa durch Nutzung des bundesweit einheitlichen Tafel-Logos. Auch Spendenaktionen oder Fortbildungen in Eigenregie werden nun einfacher möglich. Der finanzielle Aspekt könnte etwa eine Rolle spielen, wenn die Ausgabestelle in anderthalb Jahren in den geplanten Neubau des Gemeindehauses der Johannesgemeinde zieht.

Überlegungen, die Neustädter Tafel vollständig autonom zu betreiben, etwa als eigenständiger Verein, gab es nach Auskunft von Paczkowski nicht. Die Verbundenheit zu der Kirchengemeinde sei einerseits historisch gewachsen und böte außerdem eine rechtliche Sicherheit, erklärt sie. Die Lebensmittelspenden selbstständig bei den Supermärkten und Händlern zu sammeln wäre aber auch kaum möglich. Das dichte Netz der Tafeln in Deutschland führt dazu, dass ein großer Teil der Teilnehmenden Spender bereits einzelnen Regionen zugeordnet ist. Als eigenständige Lebensmittelhilfe wäre es schlichtweg schwierig, eigene Lebensmittelspenden zu akquirieren. „Die Märkte geben das für Neustadt allein nicht her“, erklärt die Leiterin der Nienburger Tafel Beate Kiehl.

Johannes-Pastorin Anna Wißmann (von links), Jürgen Kassebeer und Ulla Paczkowski organisieren die Neustädter Tafel, auch in Zukunft. Quelle: Mario Moers

Neue Leitung für Suppenküche gesucht Die Suppenküche der Liebfrauenkirchengemeinde sucht derzeit einen neuen Koch für die freitägliche Ausgabe ihrer warmen Mahlzeit. Seit über sechs Jahren bietet die Gemeinde im Haus der Kirche jeden Freitag von 11.30 bis 13 Uhr ein Essen, nicht nur für Bedürftige. „Suppe im Saal“ heißt das Projekt, das nun dringend eine neue Leiterin sucht. „Die derzeitige Leitung möchte zur Mitte des nächsten Jahres Küsterin werden, deshalb suchen wir eine Nachfolge“, sagt Pastor Christoph Bruns. Man sei bestrebt, dass Angebot fortzusetzen. Dazu sei allerdings eine neue Köchin oder ein Koch nötig, der einmal in der Woche kocht.

Auf Neustädter Seite ist bei der Bekanntgabe der Selbstständigkeit eine motiviert, anpackende Grundstimmung festzustellen. „Der Bedarf und die Hilfe ist hier immer weiter gewachsen. Das Leitungsteam hat erkannt, dass dabei ein höheres Maß an Selbstständigkeit nötig ist“, erklärt Wißmann. Ehrenamtliche Helfer werden dabei auch weiter gesucht. Allerdings gäbe es derzeit eine kleine Warteliste. „Auf die greifen wir immer zurück, wenn wir wieder Bedarf haben“, so die Pastorin.

Weihnachtspause: In der Zeit vom 23. Dezember bis zum 6. Januar pausiert die Ausgabestelle der Neustädter Tafel.

