Der Dreck in Helstorf soll nicht liegenbleiben

Wegen der aktuellen Lage rund um das Coronavirus und den damit verbundenen Einschränkungen sind allerorten die Müllsammelaktionen abgesagt, müssen die Einwohner auf den großen Frühjahrsputz in Wald und Flur verzichten.

„Den Unrat wollten wir aber trotzdem nicht einfach liegen lassen“, sagt der stellvertretende Ortsbürgermeister Andreas Pagel. Er organisiert sonst den großen Rausputz im Ort. Gemeinsam mit Ute Bertram-Kühn, Rosi Bertram und Uwe Heymann hat er sich auf den Weg gemacht, einigen Müll aufzusammeln und in die für diese Aktion typischen lila Säcke zu verstauen.

Entsorgung durch Aha noch offen

Dabei seien die fleißigen Sammler den behördlichen Regelungen folgend nur zu zweit und mit dem entsprechenden Mindestabstand unterwegs gewesen. „Eine Gruppe hat im Osten gearbeitet, eine im Westen des Ortes“, sagt Pagel. Gut zweieinhalb Stunden sie all das aufgelesen was unachtsame Mitmenschen in die Landschaft werfen. „Besondere Fundstücke gab es dabei keine, nur unendlich viele Zigarettenkippen am Straßenrand“, sagt er.

Im Wald habe die zweite Gruppe auch einige kleine Autoteile gefunden und gleich eingetütet. Die Frage nach der Entsorgung über den Abfallwirtschaftsbetrieb Aha sei noch offen. „Da sehe ich aber keine Probleme“, sagt Pagel.

