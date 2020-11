Neustadt

Die Wohnungsverwaltung Sichma ist seit 75 Jahren als Vermieter in Neustadt tätig. Aktuell wird das Familienunternehmen in dritter Generation von den Andreas Ronge und Alexander Michelmann geführt. Einige Mieter haben seit 60 Jahren einen Vertrag. Besonders im Bereich zwischen Goethestraße und Großer Weg gehören Sichma viele Wohnungen.

Zuerst fertigte man Betonteile

„Die Ausrichtung unseres Unternehmens hat sich immer wieder geändert“, erzählt Ronge. Angefangen habe Gründer und Namensgeber Architekt Viktor Sichma 1945 mit der Anfertigung von Betonfertigteilen. Die machten mit patentierten, sogenannten Hohlblockdecken im Krieg beschädigte Häuser wieder bewohnbar.

Aus Renovierung wurde schließlich Neubau: Bis in die frühen Siebzigerjahre haben Mitarbeiter von Sichma Wohn- und kommunale Gebäude in und um Neustadt erstellt – zuerst als Auftragsarbeiten. Die Gebäude der Volksbank, das alte Hallenbad, das Freizeitzentrum an der Suttorfer Straße, die Goethe- und Hans-Böckler-Schule sind unter der Ägide des Firmengründers entstanden. „Das erste eigene Mehrfamilienhaus hat unser Großvater 1954 an der Goethestraße erbauen lassen“, sagt Ronge. Weil die Nachfrage nach Wohnraum groß war, kamen weitere Objekte hinzu. Die Gebäude verwaltete der Bauträger selbst und schuf damit die Grundlage für den Geschäftszweig, den es noch heute gibt. „2007 haben wir uns noch einmal neu ausgerichtet und unsere Geschäftsfelder bereinigt. Seitdem befindet sich unsere geschäftliche Basis klar in Neustadt.“

TSV Vorsitzender Riko Luiking (von links) und Mitarbeiterin Angela Below freuen sich über eine Spende von Andreas und Magnus Ronge. Quelle: Mirko Bartels

Firma Sichma spendet für die Kinder- und Jugendarbeit beim TSV Weil bei der Neustädter Firma Sichma coronabedingt die für September geplante Feier zum 75 Firmenjubiläum nicht stattfinden konnte, gibt es nun einen Geldsegen für die Kinder- und Jugendkasse beim TSV Neustadt. Geschäftsführer Andreas Ronge übergab gemeinsam mit seinem Bruder Magnus einen Scheck in Höhe von 7500 Euro an den Vorsitzenden Riko Luiking und Mitarbeiterin Angela Below. Sie organisiert das Kinder- und Jugendturnen. „Wir engagieren uns seit vielen Jahren immer wieder an verschiedenen Stellen für junge Menschen“, sagt Geschäftsführer Andreas Ronge. Unterstützung habe es da schon für mehrere Vereine und Einrichtungen gegeben. „Wir möchten mit dieser Spende möglichst viele Kinder und Jugendliche erreichen“, sagt er. Das werde beim TSV sicher gelingen, denn rund 50 Prozent der Mitglieder dort sind unter 18 Jahre alt, bestätigt Luiking. Was es für das Geld gibt, steht auch schon fest: Eine sogenannte Air-Track-Bahn soll das Angebot des Vereins erweitern. „Ein ideales Gerät, das man sich wie eine große Luftmatratze vorstellen muss“, sagt Below.

Bezahlbarer Wohnraum

149 Wohnungen und 100 Garagen vermietet und verwaltet Sichma dieser Tage in der Kernstadt – viele im Bereich zwischen Goethestraße und Großer Weg. Dabei pflegt man zu den Mietern oft ein langjähriges Verhältnis: „Manche Familie mietet sogar schon in der vierten Generation bei Sichma“, sagt Ronge. Im Unternehmen lege man Wert auf Tradition und den persönlichen Kontakt zu den Bewohnern. „Natürlich müssen wir uns auch auf geänderte Anforderungen einstellen und zukunftsfähig aufstellen“, sagt er. Ein Ziel des Unternehmens sei es, Geringverdienern und Menschen, die auf staatliche Hilfen angewiesen sind, bezahlbaren Wohnraum in der Kernstadt anbieten zu können. Auch jüngeren Menschen möchte man Starthilfe leisten. „Darauf gründet das Unternehmen, und das soll auch so bleiben“, sagt Ronge. Gebaut seien fast alle Immobilien einst als so genannte Sozialwohnungen. „Die Bindefristen sind bereits längst abgelaufen. Der Bestand wurde und wird immer wieder modernisiert“, sagt er.

Die Mieten steigen

Das ehemalige Freizeitzentrum Leinepark (heute Sitz der VHS) ist nur eines von vielen bekannteren Gebäuden in Neustadt, die von Viktor Sichma gebaut wurden. (Archivbild) Quelle: Mirko Bartels

Ein Spagat für die Verwalter: Vollvermietung und Zufriedenheit der Bewohner hängen von der stetigen Weiterentwicklung und Modernisierung der Immobilien ab. Die kostet Geld – steigende Mieten sind eine logische Konsequenz. „Preissteigerungen konnten auch wir in den vergangenen Jahren nicht vermeiden“, sagt Ronge. Für den Unternehmer zählt dabei aber Augenmaß. „Weder wir noch unsere Mieter wollen zu unbezahlbaren Objekten umgebaute Luxuswohnugen“, sagt er. Man denke bei den angestrebten Gewinnen eher in Generationen als in Quartalen. Diese Beständigkeit zahle sich wiederum aus. „Weil die Mieter so lange bei uns sind, fallen die auflaufenden Kosten pro Wohnung im Schnitt geringer aus als bei Objekten mit hoher Fluktuation“, sagt er. Ein Vorteil, der sich schlussendlich Positiv auf die Preise auswirke.

Von Mirko Bartels