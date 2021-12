Das ist am Wochenende in Neustadt los

Neustadt

Die ersten Leuchten haben die Techniker der Agentur MA Events schon am Donnerstag aufgestellt, die Bühnen vorbereitet: Das Lichterfestival am Wochenende will sich Neustadt nicht verderben lassen. Am Freitag, 3. Dezember, mit der Rockkantine, und Sonnabend, 4. Dezember, mit den Fidgets Live dauert das Musik- und Lichtspektakel auf dem Marktplatz jeweils von 17 bis 22 Uhr, der Familiennachmittag am Sonntag, 5. Dezember, mit dem Kinderliedermacher Nilsen und dem Tanzcentrum Kressler läuft von 15 bis 21 Uhr.

Für Freitag und Sonnabend gilt 2G plus. Für Sonntag gilt 2G, davon sind Besucher unter 18 Jahren ausgenommen. Allerdings müssen dann alle ab sechs Jahren auf dem Gelände Masken tragen. Für das Wochenende stockt das Testzentrum an der Marktstraße eigens Kapazitäten auf und bietet zusätzliche Öffnungszeiten an.

Kunsthandwerk im Haasenhof

Auch das winterliche Kultur- und Kunsthandwerker-Café auf dem Haasenhof in Mandelsloh soll auf jeden Fall öffnen. Familie Haas hofft auf guten Besuch, trotz 2G-plus-Regeln. Am Sonnabend und Sonntag, 4. und 5. Dezember, öffnet die Ausstellung jeweils von 12 bis 18 Uhr.

Oratorium in der Liebfrauenkirche

Das Philharmonische Kammerorchester Wernigerode spielt am Sonntag in der Liebfrauenkirche. Quelle: privat

Ein musikalischer Gottesdienst mit dem „Oratorio de Noel“, dem Weihnachtsoratorium von Camille Saint-Saëns, beginnt am Sonntag, 5. Dezember, um 11 Uhr in der Liebfrauenkirche. Mit dabei sind Vokalsolisten der Singakademie Niedersachsen, Harfenistin Cornelia Schott und das Philharmonische Kammerorchester Wernigerode. Es gilt 3G mit Mund-Nasen-Schutz und Anmeldung auf https://liebfrauen.gottesdienst-besuchen.de. Bis zu 60 Besucher dürfen dabei sein.

Lesung und Spinnerei im Wolffsmoor

Ebenfalls Anmeldungen – per E-Mail an britta.wolff66@gmx.de oder unter Telefon (01 52) 32 14 53 75 – sind für den adventlichen Abend mit Lesung und Spinnerei am Freitag, 3. Dezember, ab 18 Uhr im Wolffsmoor in Welze nötig.

Von Kathrin Götze