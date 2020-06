DRK öffnet Tagespflege in Neustadt

Neustadt

In Neustadt nimmt die Tagespflege des DRK ab Montag, 8. Juni, ihren Betrieb wieder auf – allerdings mit Einschränkungen. „Wir haben ein Hygienekonzept ausgearbeitet und dürfen in jeder Einrichtung maximal die Hälfte der Gäste begrüßen“, sagt Bereichsleiterin Irene Banmann-Meyer. Neun Tagespflege-einrichtungen unterhält der DRK-Verband Region Hannover, eine weitere soll Anfang August in Ingeln-Oesselse nahe Laatzen öffnen. Für die Tagespflege an der Lindenstraße heißt das konkret, dass neun Personen gleichzeitig betreut werden können.

Fahrdienst holt Gäste ab

„Die meisten Gäste werden morgens von unserem Fahrdienst abgeholt“, sagt Banmann-Meyer. „Sollten Angehörige die Tagesgäste bringen müssen, müssen sie sich vor der Tür verabschieden – eine notwendige Vorsichtsmaßnahme in dieser Zeit“, sagt Banmann-Meyer. Vorrangig sollen die neun Plätze an ältere Pflegebedürftige und solche mit Behinderungen vergeben werden, deren Familienangehörige einen systemrelevanten Beruf ausüben. Besonders berücksichtigt werden auch solche Angehörige, deren Gesundheit durch die familiäre Pflege stark belastet ist. „Das kann der Fall sein, wenn der Pflege- und Betreuungsaufwand besonders hoch ist“, sagt die Leiterin.

Einzelbetreuung kann eine Alternative sein

„Für Kunden, die in dieser Zeit nicht die Tagespflege besuchen möchten oder können, besteht die Möglichkeit der Einzelbetreuung durch die DRK-Sozialstationen vor Ort“, sagt Banmann-Meyer. Die Entscheidung, welche Personen die Leistungen der Tagespflege in Anspruch nehmen dürfen, treffe die Leitung der jeweiligen Einrichtung nach vorgegebenen Kriterien.

Von Mirko Bartels