Neustadt

Solide Schwimmkenntnisse sind gerade in den Sommermonaten für Kinder und Jugendliche wichtig. An heißen Tagen geht es in die Badeanstalt oder an den See, dort kann es sogar überlebenswichtig sein, sich sicher im Wasser bewegen zu können. An zwei Projekttagen haben jetzt 16 Jugendliche gemeinsam mit Rettungss...