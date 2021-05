Neustadt

Schwimmbäder waren in den vergangenen Monaten durchgängig geschlossen. Trotz nun öffnender Freibäder bleibt aber die Situation rund um die Schwimmausbildung schwierig. Mit einem kostenlosen Angebot möchte die Deutsche Lebens-Rettungsgesellschaft (DLRG), Ortsgruppe Neustadt, nun verhindern, das Kinder den Kontakt zum Wasser komplett verlieren. Deswegen bieten die Aktiven am Mittwoch, 16. Juni, ab 19 Uhr ein Onlineangebot rund um das Thema Wassergewöhnung an. Anmelden können sich Interessierte bereits jetzt per E-Mail an wassergewoehnung@neustadt-am-ruebenberge.dlrg.de.

Schwimmausbildung bleibt auf der Strecke

„Die Schwimmbäder sind nach wie vor geschlossen. Währenddessen werden die Warteliste für entsprechende Kurse immer länger“, sagt Vorsitzende Stefanie Gödecke. Schwimmkurse kann der Verein seit fast einem Jahr nicht mehr anbieten. „Da fehlt jede Menge Zeit für die Ausbildung“, sagt sie. Aber: „Es gibt viele Tricks und Kniffe, die man zu Hause in der Badewanne oder unter der Dusche durchführen kann, um den Schritt der Gewöhnung zu Hause zu unterstützen. Gerade das Wasser von oben ist oft ein Problem.“ Ein Joghurtbecher mit Löchern könne zum Beispiel helfen, das Kind sanfter zu berieseln, als ein Duschkopf das tut. Für die zukünftigen kleinen Wasserratten ist so ein stressfreier Kontakt ein wichtiger erster Schritt. „Je besser die Gewöhnung funktioniert hat, umso schneller kann sich das Kind im Kurs auf das Wesentliche konzentrieren, das Erlernen der Schwimmbewegung“, sagt Gödecke.

Holpriger Saisonstart für die Rettungskräfte

Für den Verein ist es nach wie vor ein holpriger Start in die neue Saison. Den letzten Trainingsabend hatten die Aktiven im Oktober. „Das erschwert uns die Aus- und Fortbildung der Rettungsschwimmer erheblich“, sagt die Vorsitzende. Die Aktiven leisten Wachdienste am Steinhuder Meer und an der See. Wann die Neustädter Retter wieder im Wasser trainieren können sei weiter unklar, sagt sie. Dabei wird gerade dieser ehrenamtliche Dienst in der Zukunft wichtiger werden: Insgesamt schätzt man bei der DLRG die Zahl der zusätzlichen Nichtschwimmer seit 2020 auf etwa 150.000 Menschen.

Zur Teilnahme am Onlineseminar wird ein internetfähiges Tablet, Handy oder anderes Endgerät benötigt. Weitere Termine haben die Aktiven geplant und wollen sie nach Bedarf anbieten. Wer sich angemeldet hat, bekommt seine Zugangsdaten per E-Mail. Teilnehmer müssen nicht in der DLRG sein. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Von Mirko Bartels