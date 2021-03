Neustadt

Nach einigem Ringen hat der Rat der Stadt Neustadt am Donnerstag beschlossen, 36 Luftfilteranlagen für den Einsatz an Schulen anzuschaffen. Die Geräte sollen zusätzlich zum regelmäßigen Lüften dabei helfen, die Aerosolkonzentration in den Klassenräumen gering zu halten. Ziel ist es, das Ansteckungsrisiko mit dem Coronavirus in den Schulen zu reduzieren. Vorgesehen für das Modellprojekt sind vorerst ausschließlich die Abschlussklassen der Kooperativen Gesamtschule, der Leineschule und des Gymnasiums. Das Modellprojekt soll zeigen, ob sich die Geräte dazu eignen, auch an den übrigen Schulen das Corona-Risiko zu senken.

Technik für Luftfilteranlagen ist teuer

Weil der Einsatz solcher Filteranlagen allerdings weder vom Land Niedersachsen noch vom Bundesumweltministerium flächendeckend empfohlen wird, lehnte die Stadtverwaltung eine Anschaffung auf eigene Initiative und Kosten bislang ab. Die antragstellende Kooperation von CDU, Grünen und UWG geht von Kosten bis maximal 160.000 Euro aus. Kein Pappenstiel, worauf auch Bürgermeister Dominic Herbst in der Vergangenheit immer wieder hingewiesen hat.

Am Ende setzten sich die Befürworter der Lüfterlösung allerdings durch. In Neustadt hatte sich der Stadtelternrat für den Einsatz starkgemacht. Die Grünen hatten sich in der Regionsversammlung bereits im November 2020 für die Ausstattung von Klassenräumen mit den Filteranlagen eingesetzt. In der Ratssitzung am Donnerstag haderte die SPD kurzzeitig mit einer Forderung der Antragsteller, das Verfahren als „dringlich“ beschleunigt zu verabschieden. Am Ende stimmte die Fraktion dem vorgeschlagenen Verfahren allerdings zu. Die Vorsitzende der Grünen-Fraktion, Manfred Lindenmann, bedankte sich. „Danke, dass Sie als SPD eingelenkt haben. Wir müssen jetzt effektiv schützen“, sagte er.

Völliges Neuland ist der Betrieb der Luftfilter in Neustadt nicht. Das Gymnasium und die Grundschule in Eilvese haben bereits seit etwa einem Monat einige Geräte im Probeeinsatz. Dabei handelt es sich allerdings um Verbrauchergeräte mit deutlich geringerer Leistung als die nun anzuschaffenden. Die sollen mit einem Hepafilter der Stufe H13/H14 ausgestattet sein. Damit sollen sie die Raumluft in den Klassen mindestens sechsmal in der Stunde umwälzen. Die Lautstärke soll 52 Dezibel nicht übersteigen.

