Nun also doch: Die Stadtverwaltung lässt den Probebetrieb von mobilen Lüftungsanlagen an zwei Neustädter Schulen zu. Das haben Vertreter der Verwaltung, der lokalen Wirtschaft und der Schulen bei einem kleinen Lüftungsgipfel zu Wochenbeginn vereinbart. Die Geräte sollen das Corona-Infektionsrisiko in den Klassenräumen reduzieren.

Der Probebetrieb ist eine Abkehr von der bisherigen Position der Verwaltung. Ursprünglich hatte sie erklärt, solange keine Anlagen in Betrieb zu nehmen, bis es hierzu eine klare Empfehlung des Landes gibt. Der Stadtelternrat dagegen, hatte sich in den vergangenen Wochen hartnäckig für die Anschaffung und den Einsatz der Geräte ausgesprochen. Schließlich waren das Gymnasium und die Grundschule in Eilvese eigenständig vorgeprescht. Das Eilveser Bauunternehmen Duensing hatte insgesamt 23 Geräte an die beiden Schulen und die Kita im Ort gespendet. In einer ersten Reaktion hatte die Stadtverwaltung diese Spende abgelehnt.

Vorerst keine Anschaffungen

„Ich kann nachvollziehen, dass Eltern und Lehrer einen hohen Infektionsschutz fordern“, erklärt Bürgermeister Dominic Herbst (Grüne). Er stellt allerdings klar, dass der nun offiziell abgesegnete Probebetrieb, den die Schulen ohnehin bereits begonnen hatten, kein Ersatz für das regelmäßige Lüften sei. Der Einsatz werde nicht auf andere Neustädter Schulen ausgeweitet, solange auf Landesebene kein politisches Gesamtkonzept diesbezüglich vorliegt.

Übergabe der 15 mobilen Lüftungsanlagen an das Gymnasium Neustadt: Stefan Herholz (links), der ständige Vertreter des Schulleiters, und Spender Friedrich Duensing. Quelle: privat

Bislang rät das Regionale Landesamt für Schule und Bildung (ehemals Landesschulbehörde), nur dann Luftfilter einzusetzen, wenn an Schulen kein ordentliches Lüften möglich ist – etwa durch bauliche Einschränkungen. In Neustadt ist das nirgends der Fall. Formell wird die Stadt deshalb die Spende des Eilveser Unternehmens weiterhin nicht annehmen. Die Luftfilter bleiben im Eigentum der Firma, kommen aber in den Schulen zum Einsatz. Die Stromkosten übernimmt die Stadt. „Danach wissen wir sicher mehr zu den Betriebsaspekten und können einschätzen, wie und ob die Geräte eine sinnvolle Ergänzung der bestehenden Hygieneregeln in den Schulen sein können“, sagt Fachbereichsleiter Jörg Homeier.

Schulleiter begrüßt Entgegenkommen des Bürgermeisters

Am Gymnasium Neustadt begrüßt Schulleiter Reinhard Sell das Entgegenkommen des Bürgermeisters in der Debatte. „Es gehört zu unserer Fürsorgepflicht gegenüber unseren Schülern und Lehrkräften, ihre intensiv wahrnehmbaren Ängste vor einer Ansteckung im schulischen Kontext ernst zu nehmen und aufzugreifen“, sagt Sell. Somit sei es aus Sicht der Schulleitungen des Gymnasiums und der Grundschule Eilvese keine Option gewesen, die Spende abzulehnen. Ob der Probelauf nun auch an anderen Schulen Begehrlichkeiten weckt, bleibt abzuwarten.

