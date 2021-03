Neustadt

Weil der Inzidenzwert der Region Hannover weiter über 100 liegt, bleiben die Kitas in Neustadt vorerst geschlossen. Das teilt die Stadt am Freitag mit. „Zunächst gilt weiter die Untersagung des Betriebes mit dem Angebot einer Notbetreuung unter den gleichen Rahmenbedingungen wie in den vergangenen Wochen. Dies wird auf jeden Fall in der kompletten Woche vom 8. bis 12. März so sein“, sagt Stadtsprecherin Nadine Schley.

Erst wenn in der Region Hannover der Sieben-Tage-Inzidenzwert an drei aufeinander folgenden Tagen unter 100 fällt, werden die Kitas in das sogenannte Szenario B überführt. Das bedeutet dann ein Betreuungsangebot für alle Kinder, dieses aber in festen Gruppen. Dies kann sich auf die Betreuungszeit auswirken, da gruppenübergreifende Sonderdienste nicht angeboten werden können.

Von Mario Moers