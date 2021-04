Neustadt/Mandelsloh

„Die Nachfrage ist so hoch, dass wir sie kaum bedienen können.“ Dieses Fazit zieht Apotheker Olrik Becker etwa einen Monat nach Eröffnung des ersten Testzentrums in der Neustädter Kernstadt. Seit dieser Woche haben die Betreiber, eine Kooperation der Post-Apotheke und des TSV Neustadt, die Kapazitäten verdoppelt. Statt 500 Tests pro Woche können in der umgenutzten ehemaligen Buchhandlung an der Wunstorfer Straße über 1000 Personen nach vorheriger Anmeldung einen kostenlosen Schnelltest machen.

Auf dem ehemaligen Betriebshof eines Busunternehmens an der Justus-von-Liebig-Straße 2 soll in Kürze Neustadts erstes Drive-In Corona-Testzentrum öffnen. Quelle: Mario Moers

Am Freitag kündigten Stadt und Wirtschaftsförderung nun ein weiteres großes Testzentrum für Neustadt an: Noch Anfang Mai soll ein Drive-In-Testzentrum auf dem ehemaligen Gelände eines Busunternehmens im Gewerbegebiet Ost (Justus-von-Liebig Straße) entstehen. Dort stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung, und in den großen Bushallen ist ausreichend Platz, um die Testung sicher durchführen zu können. Termine können dann in Kürze unter www.coviste.de gebucht werden. Betrieben wird das neue Testzentrum von der Arpoco GmbH, die bereits ein solchen Drive-In in Garbsen betreibt. Bis zu 30.000 Tests pro Woche sollen so in Neustadt zusätzlich möglich sein, teilt die Stadt mit. Das Testzentrum soll mindestens bis Ende des Jahres betrieben werden.

Stadt übernimmt Miete und Nebenkosten

„Ich freue mich, dass wir nun nach wochenlangen Gesprächen ein Angebot schaffen, das die Kapazitäten für Neustadt massiv erhöht. Der Standort ist besonders attraktiv auch für das Personal der umliegenden Gewerbebetriebe“, sagt Bürgermeister Dominic Herbst. Die Stadt übernimmt die Miete und die Nebenkosten für das Gelände. Die Betreiberfirma habe außerdem signalisiert, weitere Standorte bedienen zu können.

Lesen Sie auch Corona-Testzentren in Neustadt: Ratsmehrheit sieht Stadt in der Pflicht

Das Corona -Testzentrum an der Wunstorfer Straße in Neustadts Kernstadt ist so stark besucht, dass die Kapazitäten nun verdoppelt wurden. Quelle: Mario Moers

Mobile Teststation in Mandelsloh

In Mandelsloh hat derweil am Freitag zum ersten Mal eine mobile Teststation in einer Neustädter Ortschaft kostenlose Tests angeboten. Zum Start um 14 Uhr herrschte dort bereits reger Betrieb. Junge und alte Menschen, einige im Familienverbund, nutzten die Gelegenheit vor Ort. Das Mobil wird auch am Freitag, 30. April, wieder auf dem Gelände des Combi-Markts Tests anbieten. Anmeldungen sind unter das-testzentrum.de möglich. Die Stadt hat angekündigt, dezentrale Testmöglichkeiten künftig auch in anderen Orten zu ermöglichen. Mandelslohs Ortsbürgermeister Günter Hahn zeigte sich am Freitag erfreut über den reibungslosen Ablauf auf dem Supermarkt-Parkplatz.

Das mobile Corona-Testzentrum hält auf dem Combi-Parkplatz in Mandelsloh. Quelle: Mario Moers

„Es ist immer sinnvoll, die Leute hier vor Ort einzubinden“, sagt Hahn. Vor einigen Wochen hatte er bereits einen Anlauf unternommen, kostenlose Tests im Ort zu organisieren. „Da wurde ich ein wenig von der Stadt zurückgepfiffen“, erzählt er. Auch sein Amtskollege Harry Piehl, Ortsbürgermeister in Bordenau, setzt sich seit gut einem Monat für eine Testmöglichkeit im Ort ein. „Ich habe der Stadt schon Anfang März vorgeschlagen, dass leerstehende Dorfgemeinschaftshaus zu nutzen, aber nichts dazu gehört“, beklagt er die mangelnde Kommunikation zwischen der Verwaltung und den Ortsbürgermeistern. Bürgermeister Herbst kündigte am Freitag an: „Wir werden sowohl mobile als auch feste Standorte entwickeln.“ Der Inzidenzwert in Neustadt lag am Freitag bei 143,6. Am Wochenbeginn hatte er erstmalig die 200 überschritten.

Von Mario Moers