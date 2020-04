Corona: Wie gut läuft’s mit dem Homeoffice in Neustadt?

Neustadt

Schüler lernen zu Hause, statt in der Schule, Firmen schicken ihre Mitarbeiter ins Homeoffice, immer mehr Menschen nutzen Streamingdienste: Vor allem in Corona-Zeiten wird das Internet stärker belastet als üblich. Leistungsfähige, stabile Telekommunikationsnetze sind daher auch im Neustädter Umland eine wichtige Voraussetzung, um online arbeiten zu können. Gemäß der aktuellen Definition gelten Gebiete mit einer Downloadrate von weniger als 30 Mbit/s als unterversorgt. Aber wie sieht es in den Ortsteilen aus?

Netzqualität je nach Wohnort unterschiedlich

In Schneeren sollen laut Stadtverwaltung bis zu 50 Mbit/s seit Dezember 2018 verfügbar sein. „Ich gehe davon aus, dass der Ausbau hier abgeschlossen ist“, sagt Bürgermeister Stefan Porscha dazu. Auf Nachfrage bei der Firma Kernbach heißt es am Telefon, dass mit 10 Mbit/s das Büro ausreichend versorgt ist. Andreas Stünkel, Bereichsleiter eines mittelständischen CAD-Unternehmens aus Gehrden, arbeitet seit Wochen im Homeoffice in seinem Wohnort Schneeren. „Laut meinem Router habe ich 5,6 Mbit/s zur Verfügung. Ich bin zwar noch über ein Kupferkabel an das Netz angeschlossen, doch der Verteiler steht direkt vor meinem Grundstück. Für uns reicht das völlig aus“, berichtet Stünkel am Telefon. Einmal täglich spricht er sich mit zwölf Mitarbeitern per Videokonferenz ab. „Das läuft problemlos. Schwieriger ist eher, den Teamgeist aufrecht zu erhalten, wenn jeder für sich zu Hause arbeitet“, betont er.

Datenabbrüche in Büren und Mariensee

Ganz anders sieht es im Norden des Stadtgebiets aus. „Ich selbst habe einen Anschluss von Northern Access und bin mit meinen 15 Mbit/s soweit zufrieden. In letzter Zeit kommt es aber immer wieder mal zu kurzen Datenabbrüchen“, beschreibt Bürgermeister Harmut Evers die Situation in Büren. „Laderholz kann nicht klagen. Dort ist mit dem Nahwärmenetz ein sehr gutes Glasfasernetz ausgebaut worden. In Bevensen ist das Netz durch Richtfunk ausreichend“, sagt Evers.

In Mariensee ist Ulrich Baulain nicht ganz so zufrieden. Das Netz breche dort immer mal wieder zusammen. „Im Dorfladen zum Beispiel lässt es sich dann nicht mehr mit EC-Karte bezahlen, da das LTE-Netz bei Spitzenbelastungen ausfällt“, berichtet der Ortsbürgermeister. Er selbst hat ebenfalls einen Hausanschluss mit 16 Mbit/s. „Für unseren Privathaushalt ist das völlig ausreichend. Ich muss als Rentner auch nicht im Homeoffice arbeiten“, sagt er. „Der Anschluss von Mariensee und Wulfelade an das bestehende Glasfasernetz ist beauftragt“, sagt Andreas Köhnemann, der zuständige Projektleiter bei Northern Access. „Die Verlegearbeiten im ersten Streckenabschnitt sind im Gange. Alle drei Bauabschnitte werden im zweiten Quartal 2020 abgeschlossen sein.“

Der Breitbandausbau geht weiter

Aktuell werden in der Dudenserstraße fleißig Glasfaserkabel verlegt. Quelle: Susann Brosch

In den vier Dörfern des Mühlenfelder Landes ist die Situation ebenfalls sehr unterschiedlich. „Der Breitbandausbau läuft sehr schleppend“, sagt Ortsbürgermeister Heinz-Günther Jaster. Sebastian Schiller in Nöpke hingegen kann nicht klagen. „Der Versorger hat direkt vor unserem Grundstück einen Verteilerkasten eingerichtet. Auf Nachfrage haben sie uns eine Leitung zu unserem neuen Haus gelegt, die wir aus eigener Tasche bezahlte haben“, berichtet Schiller. Der Produktentwickler und seine Frau Maike Stucke können, jeder im eigenen Heim-Büro, auf insgesamt 50 Mbit/s zugreifen. „Tägliche Videokonferenzen mit insgesamt 16 Mitarbeitern sind kein Problem“, betont er.

Dudensen setzt auf Privatinitiative

In Dudensen ist die Versorgung recht unterschiedlich. Der Ort gehört nicht zum Gebiet, in dem der Ausbau gefördert wird. Vor einem Jahr ging Northern Access mit dem ortsansässigen Betrieb Elektro Niemeyer eine Kooperation ein. „Wir haben auf unserem Firmengelände die Technik installiert, um im Bereich Dudensen-West die Haushalte versorgen zu können“, sagt Geschäftsführer Marco Niemeyer. „Die ersten Anschlüsse an das Glasfasernetz laufen stabil. Inzwischen haben sich weitere Interessenten gefunden. Zurzeit ist die Tiefbaufirma RoHe aus Eystrup dabei, in der Dudenser Straße Glasfaserkabel zu verlegen“, berichtet Niemeyer.

In Dudensen ist die Bildqualität ohne Glasfaser eher mäßig: Die Vorstandsmitglieder Susann Brosch (links oben), Berndt Diekmann und Annika Eckardt vom Dorfgemeinschaftsverein versuchen, trotzdem eine Video-Sitzung abzuhalten. Quelle: Susann Brosch

Peter Duensing ist in Eilvese mit dem Breitbandausbau gar nicht zufrieden. „Die Kleeblattstraße ist der am schlechtesten versorgte Bereich im Ort. Ich habe einen Telekom-Kabelanschluss mit 16 Mbit/s, wobei nur etwa 3 bis 5 Mbit/s tatsächlich ankommen“ berichtet er. Videokonferenzen kann der Manager für Großbauprojekte so vergessen. „Ich bin nur zwei- bis dreimal die Woche im Homeoffice, ansonsten muss ich ins Büro fahren, um arbeiten zu können“, erzählt er weiter.

Glasfaserkabel vor der Tür macht noch kein schnelles Internet

Ulrike Ahrbecker ist bei der städtischen Wirtschaftsförderung für Fragen zur Breitbandversorgung zuständig. Bei ihr riefen manchmal auch Neustädter an und beklagten sich, sie hätten kein schnelles Internet, obwohl die Arbeiten vor Ort abgeschlossen sind. „Die Menschen glauben, dass sie automatisch einen schnellen Anschluss haben. Ich erkläre ihnen dann, dass sie erst einmal den Vertrag mit ihrem Internetprovider prüfen müssen“, sagt Ahrbecker. Entweder könne der Provider mehr Bandbreite liefern, oder der Kunde müsse einen neuen Vertrag abschließen.

Von Susann Brosch