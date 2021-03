Neustadt

Sehr schnell sollte es gehen, als der Stadtrat am Donnerstag darüber abstimmte, ob die Verwaltung Luftfilter für Neustadts Schulen anschaffen soll. Um das Verfahren zu beschleunigen, beantragten die Antragsteller, nämlich CDU, Grüne und UWG-Fraktion, die Angelegenheit im Eilverfahren zu verabschieden. Was daraufhin folgte, war allerdings das Gegenteil von zügiger Politik. Fast anderthalb Stunden brauchte es, bis allein dieser erste von mehr als 20 Punkten auf der Tagesordnung erledigt war. Das Problem: die sogenannte Hybridsitzung, bei der coronabedingt die meisten Abgeordneten per Video im Ratssaal zugeschaltet sind.

Das Format erweist sich immer deutlicher als Krücke. Die Redebeiträge vieler Abgeordneter hören sich an, als würden sie mit dem selbstgebastelten Dosentelefon vom Mond aus übertragen. Abstimmungen mit einem Onlinetool funktionieren zwar, die Ergebnisse, wer wie abgestimmt hat, bleiben aber für Presse und (nicht anwesende) Öffentlichkeit nicht nachvollziehbar. An einigen Stellen ist nicht einmal klar, ob überhaupt alle Stimmen richtig von dem System registriert wurden.

Was vor Ort in einer Viertelstunde debattiert werden könnte, zieht sich so abendfüllend. Am Rand sitzt ein sichtlich genervter Justiziar der Stadt, um Formfehler während der Ausnahmesitzungen zu vermeiden. Solche hatten zuletzt dazu geführt, dass ganze Sitzungen von der Kommunalverwaltung für ungültig erklärt wurden. „Wir brauchen dringend Präsenzsitzungen“, entfuhr es dem Justiziar irgendwann. Recht hat her.

Von Mario Moers