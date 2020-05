Notbetreuung: Kita-Schließung macht Eltern krank

Neustadt

Die Pandemie hat Sandra Häntsch-Marx krank gemacht. Die 41-jährige Mutter aus Mariensee leidet nicht unter dem Coronavirus. Es sind die Folgen der anhaltenden Kita-Schließungen, die der Übersetzerin im Homeoffice auf den Magen schlagen. „Die Doppelbelastung zuhause schlaucht extrem. Ich musste wegen Magenkrämpfen sogar zum Arzt“, sagt sie. Als selbstständige Übersetzer haben sie und ihr Mann kein Anrecht auf Notbetreuung für ihre beiden Kinder.

Holger Marx versucht zu arbeiten, während seine Frau Sandra auf die beiden Kinder aufpasst. Quelle: Mirko Bartels

Stress im Schichtbetrieb

Für Familie Hänsch-Marx bedeutet das Spielen, Schulaufgaben und Homeoffice im Schichtbetrieb – ein Alltag unter Dauerstress. Ein deutlicher Verdienstausfall ist die Folge. „Wir schaffen natürlich nur deutlich weniger“, sagt Häntsch-Marx. Als besonders frustrierend erlebt sie die Kommunikation mit der Kita. „Die Leitung lässt sich bei der Notbetreuung nicht in die Karten gucken. Dabei entsteht der Eindruck, man hätte am liebsten gar keine Kinder im Moment“, kritisiert die Mutter. Nach zähem Ringen bekam sie einen Platz über die Härtefallregelung. „Da hat man für zwei Wochen eine Ausnahme gemacht“, erzählt sie. Die Leitung ihrer Kita war bis Redaktionsschluss aus personellen Gründen nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Rat beschließt ermäßigte Gebühren Bis zu der Wiederaufnahme des Regelbetriebs bleiben Eltern, deren Kinder nicht in der Notbetreuung sind, von den Kita-Gebühren befreit. Für die Notbetreuung gilt ab dem 1. Juni ein reduzierter Gebührensatz von einem 21tel der Monatsgebühr. Die Entlastung wurde in dieser Woche vom Rat beschlossen. „Mit der Ermäßigung haben wir einen guten Kompromiss gefunden, um die Eltern weiterhin finanziell zu entlasten und dennoch die Einnahmeausfälle der Stadt ein wenig zu reduzieren“, so Neustadts Erster Stadtrat Maic Schillack. Da die Kindertagespflege bereits seit dem 11. Mai wieder im Regelbetrieb läuft, werden dort ab dem 1. Juni die regulären Gebühren fällig. Bei Fragen rund um die Notbetreuung hat die Stadt eine E-Mail-Hotline eingerichtet. Eltern können ihr Anliegen an notbetreuung@neustadt-a-rbge.de richten.

Angespannt, aber zu bewältigen

Es sind Erfahrungen wie diese, die derzeit Eltern und Erzieher bewegen. Die Unsicherheit, wer wann und wie lange einen Platz bekommt, begünstigen auch soziale Konflikte. Denn auch nach den Lockerungen, die seit dem 11. Mai die Kita-Betreuung wieder vorsichtig erweitern, besteht für die meisten Eltern derzeit kein genereller Anspruch auf die Notbetreuung. Der Nachweis einer systemrelevanten Tätigkeit oder – immer öfter – ein Härtefall-Entscheid, sind weiter die Voraussetzung.

In Neustadt ist die rechnerische Maximalbelegung in der Notbetreuung aktuell nicht ausgeschöpft. Durchschnittlich sechs Kinder nehmen daran nach Informationen der Stadt teil. Die Verwaltung bemüht sich, einen guten Überblick über die Kapazitäten zu behalten. Alle Kita-Leitungen sind angehalten, täglich die belegten Plätze zu melden. Maximal dürfen laut Landesregelung 50 Prozent der eigentlichen Gruppenstärke besetzt werden – und es gibt in Neustadt bislang keine Kita, die den rechtsgültigen Bedarf nicht decken konnte. Bürgermeister Dominic Herbst bewertet die Situation daher als „angespannt, aber noch gut zu koordinieren“. Doch weil der Druck auf die Politik täglich steigt, die Betreuung auszuweiten, könnte sich die Situation bald auch in Neustadt verschärfen. „Durch die Erweiterung der Notbetreuung kommen wir langsam an die Grenzen“, so Herbst.

Hoffen auf ein schnelles Wiedersehen mit allen Kindern: Kita-Krümelmonster-Leiterin Wioletta Lutowski (von links), Mitarbeiterin Sabrina Wotrubez und die stellvertretende Leitung Annette Wanjek. Quelle: Mario Moers

Sprengstoff birgt hier vor allem die Grauzone, die im Spannungsfeld der Vorgaben des Kultusministeriums, der Stadt und einzelner Träger entsteht. Kita-Leitungen und Eltern suchen und finden in der Ausnahmesituation mitunter eigene Regelungen und Modelle. So berichtet eine Kita-Leitung, die lieber anonym bleiben möchte, dass man Eltern, die einen glaubwürdigen Bedarf anführen können, seit einer Woche freie Plätze auf Kulanzbasis anbiete. „Ich habe Angst, dass das Gesundheitsamt das prüft, weil ich nicht sicher bin, ob es erlaubt ist“, sagt die Leitung. Sie geht auch davon aus, dass in einigen Whatsapp-Gruppen der Eltern der Ton bezüglich der nicht immer klaren Regelungen rau sei. Erlebnisse wie die von Familie Häntsch-Marx sind eben keine Einzelfälle.

Der Tischgruß per Video

„Man muss jeden Tag neu planen. Es ist wirklich schwer“, sagt Wioletta Lutowski. Die Leiterin der Kita-Krümelmonster in der Kernstadt hat mit ihren Kolleginnen ein Banner vor dem Eingang aufgehängt. „Liebe Kinder, wir vermissen euch!“, steht darauf. Den Kontakt zu all ihren Schützlingen auch durch die Krise zu halten, ist ihr am wichtigsten. Gerade erst haben die Erzieherinnen Knetteig an die Kinder zu Hause verteilt, eine Erzieherin hat den gewohnten Tischgruß als Videobotschaft aufgenommen. Von der Normalität bleibt man weit entfernt. Auch Lutowski wünscht sich daher klare Ansagen aus dem Kultusministerium, die ihre Planungen erleichtern würden. Die Kommunikation mit der Stadt bezeichnen sie und ihre Kollegen aus dem Kita-Vorstand dagegen als ausgezeichnet.

Annette Wanjek, die stellvertretende Leiterin der Krümelmonster, warnt davor, zu leichtfertig mit der Ausweitung der Notbetreuung umzugehen. „Es geht ja nach wie vor darum, das Virus einzudämmen. Wenn wir jetzt alle aufnehmen würden, funktioniert das einfach nicht.“

Kultusministerium rät Härtefallkriterium „weit auszulegen“ Darf eine Kita freie Plätze in der Notbetreuung Eltern anbieten, die laut Landesverordnung kein Anrecht auf einen solchen Platz haben? Die Frage nach der eigenmächtigen und „kreativen“ Ausschöpfung der vorgegebenen Kapazitäten beschäftigt viele Eltern und Erzieher. Die Vorgaben des Kultusministeriums diesbezüglich waren bisher eher vage formuliert – das führt mitunter zu Verunsicherung bei Kita-Leitungen. Dürfen sie etwa, wenn am Vormittag jemand sein Kind für den Tag entschuldigt, den Platz vorübergehend an Eltern vergeben, die sich weder auf Systemrelevanz noch Härtefall-Regelung berufen können? Wie geht man damit um, wenn die Notbetreuung aufgrund mangelnder Nachfrage dauerhaft unterbesetzt bleibt? In mehreren Neustädter Kitas ist das der Fall. Auf Anfrage teilt das niedersächsische Kultusministerium mit, dass eine Auslastung des derzeit erlaubten Maximums (50 Prozent der üblichen Plätze) bei Bedarf durchaus empfohlen wird. „Die Träger können und sollen die bestehenden Gestaltungsspielräume nutzen, weitere Kinder aufzunehmen, sofern es die Kapazitäten zulassen“, sagt Ministeriumssprecher Ulrich Schubert. Konkret könne dies etwa geschehen, indem das Härtefallkriterium Vereinbarkeit von Familie und Beruf „weit ausgelegt“ wird. Auch die Liste der Berufe, die Anspruch auf Notbetreuung haben, sei erweiterbar. Weil die konkrete Ausgestaltung der Notbetreuung allerdings Sache der Stadt bleibt, zählt in der Sache auch die Bewertung der Landesempfehlungen vor Ort. Die Stadtverwaltung lehnt die Weitergabe dauerhaft freier Plätze in der Notbetreuung mit Blick auf den Infektionsschutz ab. Eltern ohne entsprechenden Nachweis – dazu zählt auch der Härtefall – sollen demnach keine Plätze angeboten bekommen. „Auf diese Weise würde die Infektionskette erweitert, anstelle sie zu unterbrechen“, teilt Stadtsprecherin Katrin Kühling mit. Flexible Lösungen sollen möglichst vermieden werden. Sie seien aber „im absoluten Notfall“ möglich, so Kühling. Bürgermeister Dominic Herbst will die Ausweitung der Kita-Betreuung „verantwortungsvoll und mit Augenmaß“ betreiben. Die Verwaltung bereitet aktuell einen Elternbrief vor, der über das weitere Vorgehen informieren soll. Er soll zeitnah an die Kitas verschickt werden.

Von Mario Moers