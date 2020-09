Ein Schüler der Berufsbildenden Schule (BBS) Neustadt ist mit dem Coronavirus infiziert. Seine Klasse ist vom Unterricht ausgeschlossen, befindet sich in vorläufiger Quarantäne. Die Lehrer dürfen derweil wieder unterrichten.

Corona-Fall: Eine Klasse der BBS Neustadt muss in Quarantäne

Neustadt - Corona-Fall: Eine Klasse der BBS Neustadt muss in Quarantäne

Neustadt - Corona-Fall: Eine Klasse der BBS Neustadt muss in Quarantäne